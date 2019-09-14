(Özel) Polis, sigaralar üzerindeki parmak izinden zanlıları arıyor

Sancaktepe’de sabahın erken saatlerinde dükkan kapısının metal kilitlerini kırarak içeri giren kişi ya da kişiler, yaklaşık 13 bin liralık sigaranın yanı sıra laptop ve para çalarak kayıplara karıştı. Dükkanda inceleme yapıp parmak izleri toplayan polis, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Şahısların, hırsızlık için kullandıkları araçla market çevresinde ilerlediği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe’de market işleten Yaşar Balaban, geçtiğimiz hafta sabahın erken saatlerinde gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı. İşlettiği marketin karşısında bulunan sitenin güvenliği, Balaban’a dükkanının soyulduğunu haber verdi. Apar topar marketine gelen Balaban, metal kilitlerin kırılarak kapının açıldığını ve içeride bulunan yaklaşık 13 bin liralık sigara, laptop ve kasadaki bir miktar paranın çalındığını gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri, sigaralar üzerinde yapılan parmak izi çalışmasında bazı bulgular elde etti. Polis şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşanan olayı anlatan market sahibi Yaşar Balaban, “Büyük ihtimal murç ve çekiçle kırıyorlar. Kilidin üzerinde izler var. Çok sesli bir şekilde çalışarak kırmışlar. Ama bizim hemen marketin karşısında bir site var. Yaklaşık 8 metre uzaklıktaki sitenin güvenliği bunu fark ediyor ama 155’e haber vermiyor. Bize de geç haber veriyor. Dükkandan bir kişinin çıktığını ve 4- 5 kişi olduklarını görüyor. Korktuğundan dolayı da herhangi bir yeri aramadığını söylüyor. Saat 05.06’da buraya geliyorlar ve 05.12’de çıkıyorlar. 5 - 6 dakikada işlemlerini görmüş oluyorlar. Saat 05.26’da beni güvenlik arıyor. Biz hemen dükkanımıza geldik, baktık kilitler kırılmış, kapı açılmış, sigaralar komple alınmış. Yaklaşık 12- 13 bin liralık sigara vardı. Laptopumuz alınmış, kasada bir miktar para vardı, o alınmış. Şikayetçi olduk. Emniyetteki arkadaşlar parmak izi aldılar. Sigaralar üzerinde bazı parmak izleri tespit edildi ama kime ait olduğu zamanla çıkacak. Allah kimsenin başına vermesin. Burası bizim ekmek teknemiz. Çok az miktarda paralarla dönerken, ben herhalde o 12 - 13 bin lirayı geri kazanmak için herhalde kendi evime 3 - 4 ay hiçbir şey götüremeyeceğim. Bir insanın da evine bu kadar süre bir şey götürememesi nasıl bir durumdur, durumu olmayan insanlar bizi anlayacaktır” diye konuştu.

Öte yandan, market sahibi Yaşar Balaban, çevreden toparlayabildiği güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızlık için gelen şahısları taşıyan beyaz renkli aracın görüldüğünü, ancak plakasına ışık denk gelmesi nedeniyle plaka tespiti yapılamadığını söyledi.

Şahısların, hırsızlık yaptıkları marketin çevresinde araçla ilerlediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahıslar, bir araç ile marketin çevresindeki sokaklarda ilerliyor.

