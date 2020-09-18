HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Polise "Bizi mi seçtiniz" dedi, 900 TL’lik cezadan kurtulamadı

(Özel) Polise "Bizi mi seçtiniz" dedi, 900 TL’lik cezadan kurtulamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 15:11 | Son Güncelleme

Antalya’da maske denetimlerinde ceza alanlarla polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Antalya’da maske denetimlerinde ceza alanlarla polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Bir vatandaş maskesini cebinde zannedip arabada unuttuğunu söylerken, kardeşine polisin ceza keseceğini gören ağabey ise "misafir o" diyerek cezayı engellemeye çalıştı.
Antalya’da İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nun 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma saatlerinde kısıtlamaya gitmesinin ardından polis de kentte maske denetimlerini artırdı. Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kentin kalabalık ortamlarında maske denetimini sürdürüyor. Bu kapsamda yaya trafiğinin yoğun olduğu Kaleiçi girişinde denetim yapan polis ekipleri maske takmayan, elinde tutan vatandaşlara cezai işlem uyguladı, maskesini düzgün takmayan kişileri de uyardı. Ceza yiyen vatandaşlarla polis arasında ise ilginç diyaloglar yaşandı.

“Bizi mi seçtiniz”
Denetimlerde, sokakta maskesiz yürüdüğü fark edilen bir vatandaşın peşine polis ekipleri takıldı. Bir iş yerinden maske aldığı sırada polisle karşı karşıya gelen vatandaş, maskesini arabada unuttuğunu ve almak için dışarıya çıktığını söyledi. Ceza işlemi uygulanacağını öğrenen vatandaş, "Bizi mi seçtiniz" diyerek polise tepki gösterdi. Polis de vatandaşa, "Sizi seçmedik, kuralı uyguluyoruz" karşılığını verdi. Bu sırada kardeşinin ceza yiyeceğini anlayan bir vatandaş da, "Arabada 20 tane maskemiz var. Unuttuğu için maske almaya çıktı. Misafir o" diyerek cezaya engel olmaya çalıştı. Aynı kişi, denetimleri görüntüleyen gazetecilerin kamerasını eliyle kapatarak çekim yapılmasını engelleyeme çalıştı.

“Almanya’da mecbur değil”
Ceza kesilen vatandaş gazetecilere yaptığı açıklamada, “Misafir olarak geldiğim ülkemde ceza ödüyoruz. Böyle bir şey var mı ya? Almanya’da kalıyoruz. Bizde mecbur değil. Ceza yazılacağını biliyordum ama arabada unuttum. Cebimde sanıyordum arabada unutmuşum. Buradan parasını ödeyerek aldım” dedi. Tüm çabalara rağmen polis, maske takmayan vatandaşa 900 TL para cezası kesti.

“Memleket korona olmuş, yok öyle bahaneler”
Bu sırada denetimleri bir bankta oturup olanları izleyen İsmail Değer isimli vatandaşsa, çeşitli gerekçelerle maskesini takmayanlara tepki gösterdi. Değer, “Kendini düşünmüyorlarsa vatandaşı düşünsünler. Niye maskesiz dolaşıyorlar ki. Memleket korona olmuş, yok öyle bahaneler. O zaman yemeği de, gezmeyi de unutsun. Önce kendi ve çevresindekilerin sağlığını düşünsünler. Devlet, ‘virüs var herkes maskesini taksın’ diyor. Cezayı az buluyorum. Bence bin 500 TL olsun. O zaman bakın herkes nasıl takıyor" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: Soruşturmanın seyrini değiştirecekDuygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: Soruşturmanın seyrini değiştirecek
İstanbul'da panik anları! Ortalık bir anda karıştıİstanbul'da panik anları! Ortalık bir anda karıştı
Titanik faciasında tek suçlu buz dağı değilmiş! 108 yıl sonra yeni bir neden daha bulundu: Güneş patlamaları Titanik faciasında tek suçlu buz dağı değilmiş! 108 yıl sonra yeni bir neden daha bulundu: Güneş patlamaları
En Çok Okunan Haberler
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Songül Karlı'ya oğlundan tepki: Hep bir yerlerin konuşuluyor anne
Songül Karlı'ya oğlundan tepki: Hep bir yerlerin konuşuluyor anne
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı
Türkiye'yi şoke eden olayın nedeni ortaya çıktı
Türkiye'yi şoke eden olayın nedeni ortaya çıktı
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Prof. Dr. Tufan Tükek koronavirüs aşısı için tarih verdi
Prof. Dr. Tufan Tükek koronavirüs aşısı için tarih verdi
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Diğer Haberler
Dehşet anları! Komşularının oğullarını dakikalarca dövdüler
Dehşet anları! Komşularının oğullarını dakikalarca dövdüler
Diyarbakır surlarında Orta Çağ'a ait insan iskeletleri bulundu
Diyarbakır surlarında bulundu! Orta Çağ'a ait...
Hastanede korkunç olay! Koronvirüs hastası 4'üncü kattan atladı
Hastanede korkunç olay! Koronvirüs hastası 4'üncü kattan atladı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe! 29 kişi tutuklandı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe! 29 kişi tutuklandı
Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay tecavüz suçlamasıyla ilgili ifade verdi
Türkiye'nin konuştuğu tecavüz iddiasında yeni gelişme
Meteoroloji'den Trabzon, Rize ve Artvin için çok kuvvetli yağış uyarısı
Bu illerde oturanlar dikkat!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.