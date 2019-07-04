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(Özel) Prof. Ilıcalı "Birinci köprüye de, ikinci köprüye de, üçüncü köprüye de, bakım onarıma da karşı çıktılar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 09:25 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet(FSM) köprülerinde eleştirilen bakım onarım çalışmalarına akademisyenlerden destek geldi.

(Özel) Prof. Ilıcalı "Birinci köprüye de, ikinci köprüye de, üçüncü köprüye de, bakım onarıma da karşı çıktılar"

Fatih Sultan Mehmet(FSM) köprülerinde eleştirilen bakım onarım çalışmalarına akademisyenlerden destek geldi. Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı FSM’deki bakım onarım çalışmalarına yönelik eleştirilerin kötü niyetli olduğunu vurgulayarak, "Birinci köprüye karşı çıktılar, ikinci köprüye karşı çıktılar, üçüncü köprüye karşı çıktılar, bakım ve onarıma da karşı çıktılar" ifadelerini kullandı. Köprüdeki bakımların zamanı geldiğinde ve ertelenmeden yapılması gerektiğini savunan Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan ise Karayollarının bakım süresini azaltmak için hassas davrandığını belirtti.
Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul’un trafik yükünün büyük bölümünü omuzlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bakım onarım çalışmaları başlattı. 27 Haziran’da başlayan ve 17 Ağustos’a kadar sürmesi planlanan bakım onarım çalışmaları nedeniyle oluşan trafik bazı kesimlerin tepkisini çekti. Bakım onarım çalışmalarının gerekliliğini ve zamanlamasını eleştirenlere, yanıt akademisylenlerden geldi.
Milyonlarca İstanbullunun gözlerini diktiği Fatih Sultan Mehmet(FSM) köprülerinde bakım onarım çalışmalarını İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı yorumladı.

“Köprülerinin ömürlerini uzatmak için önemli”
Köprü çalışmalarının zamanı geldiğinde geciktirmeden yapılmasının önemini belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, “Fatih Sultan Mehmet Köprüsü(FSM) 1988’de yapıldı. 31-32 senesini gitmiş oldu. Baktığımızda bir 40 senesi kaldı. Fakat bu köprülerinin ömürlerini uzatmak için rutin bazı bölümlerinin çeşitli aksamalarının bakımlarının yapılması gerekir. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde yapılan şuan ki bakım çelik tabliyelerde yapılmaktadır. Bu araçların geçtiği yerlerdeki bir bakımdır mutlaka trafiğe kapatılarak yapılması gerekir. Korozyon (paslanma) bakımı paslanmalara yol açmaktadır. Denizin üzerindeki köprülerde deniz sürekli olarak tuzlu su buharlaşma yaparlar. Bu şekilde çelikler korozyona uğrar” dedi.
“Karayolları süreyi azaltmaya yönelik hassas davranmaktadır”
Yapılmakta olan tadilatlarla köprünün ömrünün uzatılmasının amaçlandığı vurgulayan Altan, “Eski bir arabamız olduğunu düşünelim kullanmaya çalışıyoruz. Mesela eski model Murat 124 hala var. Ne için? Çünkü çok iyi bakımını yapıyorlar. Bu köprülerde de sürekli bakımları zamanı geldiğinde yapılır ve bunlar hiçbir zaman ertelenmez. Karayolları şuan süreyi azaltmaya yönelik hassas davranmaktadır. Çalışanlar 3 vardiya ile 24 saat çalışıyor. Süre 52 gün gibi uzun görünse de bu tip bakımlarda süresi gayet normaldir. Devletimize teşekkür ediyorum çünkü bir çok alternatif geçiş noktaları verdi. 3’üncü köprüyü açtı, Avrasya’yı açtı yeni 3 tünel geçişler olacak. Alternatif yollar açılmasaydı 15 Temmuz köprüsü bu trafiği nasıl kaldıracaktı? Alternatiflerimizin artırılarak ilerletilmesi çok güzel” diye konuştu.

“Bu çalışmalar yapılması gereken bir çalışma”
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki bakım ve onarım çalışmalarının yapılmasının önemini vurgulayan İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise “Bu çalışmalar yapılması gereken bir çalışma. Çünkü en az on yılda bir köprüde bakım ve onarım çalışması oluyor. Köprüden geçen dingil yüklerinin köprüde oluşturduğu dezenformasyonların belirli bir süre sonra tekerlek izi şeklinde oluşuyor. Bunun gereğinin yapılmaması halinde çatlaklara, kopmalara, trafik güvenliği riskini de tehlikeye sokacak hale geliyor. Bundan dolayı 10 yıl ile 20 yıl arasında böyle kalıcı bir bakım onarım çalışması yapılır. 10 yıl önce de böyle bir çalışma yapılmıştı. Yapılacak iş yolun üst yapı tabakaları tamamen kazılacak, alttaki çelik plağa kadar inilecek, çelik plaktaki korozyonda önleyici işlemler yapılacak. Kumlama, solüsyon, astarlama. Ondan sonra onun üzerine 2.5 cm mastik asfalt, onun üzerine de taş mastik asfaltta yapılıp, en az 10 yıl hizmet verecek. Şimdi yavuz Sultan Selim Köprüsü de var. Ağır trafik oradan da geçeceği için buradaki yük de azalacak. Belki 10-15 yıl kapsamlı bir bakım olmadan periyodik bakımlarla devam edecek. Bu çalışma çok önemli ve yapılması gereken bir çalışma. Mevsim itibariyle de çok uygun bir zaman seçilmiş. Düşünün 10 yıl önce böyle bir çalışma yapıldığı zaman ne Yavuz Sultan Selim Köprü’müz var, ne Avrasya’mız var, ne Marmaray’ımız var. Bugün kaç tane alternatif güzergahımız var” diye konuştu.
“Bakım ve onarım çalışmalarına karşı çıkanlar kötü niyetli insanlar”
Köprüdeki bakım ve onarım çalışmalarına karşı çıkanların kötü niyetli insanlar olduğunu ifade eden Ilıcalı, “İki türlü vatandaş var. Bir iyi niyetli vatandaş. Bilgi eksikliği var. O iyi niyetli vatandaşa bilgiyi verdiğiniz zaman zaten ikna olur. Şuanda benim bu anlattıklarımı hiçbir iyi niyetli vatandaş itiraz edemez. Bir de kötü niyetli insanlar var. Buradan siyaset üreteyim, bunu yapanları zor duruma düşüreyim diye. Onları zaten hiçbir şey ikna etmez. Dediğimiz gibi birinci köprüye karşı çıktılar, ikinci köprüye karşı çıktılar, üçüncü köprüye karşı çıktılar, Avrasya Tüneli’ne karşı çıktılar, bakım ve onarıma karşı çıktılar. Yani bu tekrar söylüyorum kötü niyet. Eğer siz iyi niyetliyseniz konunun uzmanının söylediğini dikkat etmeniz lazım” şeklinde konuştu.

(Özel) Prof. Ilıcalı

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