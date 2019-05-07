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(Özel) Ramazan’da sofraların vazgeçilmez tatlısı: "Kerebiç"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 10:21 | Son Güncelleme

Mersin yöresine özgü bir tatlı çeşidi olan ve genellikle Ramazan ayında daha fazla imal edilerek tüketilen ’kerebiç’, bu sene de sofraların vazgeçilmezi oldu.

Mersin yöresine özgü bir tatlı çeşidi olan ve genellikle Ramazan ayında daha fazla imal edilerek tüketilen ’kerebiç’, bu sene de sofraların vazgeçilmezi oldu. 15 kadın, Ramazan’ın ilk günü sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar kerebiç yaptı.
Mersin’de uzun yıllardır kerebiç üretimi ve satışını yapan Kerebiççi Oğuz, Ramazan ayında üretimi 2 kat artırdı. Her gün 15 kadın sabahın erken saatlerinde başladıkları kerebiç yapma işlemini, akşama kadar sürdürüyor. Kerebicin yanında mamul üretimi de yapan kadınlar, günde binlerce kerebiç yapıyorlar. Üretimi yapan 15 kadından biri olan ve 15 yıldır kerebiç işini yapan Fatma Denden, Ramazan ayı dolayısıyla çalışmalarının 2 katına çıktığını söyledi. Kerebicin Mersin’e özgü bir tatlı olduğunu, çok eskiden kerebicin sadece Ramazan aylarında yapıldığını kaydeden Denden, "Kerebiçin ana maddesi irmik, su ile yağ. Önce yoğuruyoruz daha sonra açmaya başlıyoruz. Açtıktan sonra isteğe göre içine fıstık veya ceviz katıyoruz. Ramazan’da daha çok satılıyor ama normalde de artık satılıyor. Mersin’de meşhurdur. Ramazan ayında 50 ile 60 tava yapıyoruz. Her bir tavada 184 adet kerebiç oluyor. Bunların yanında mamul de yapıyoruz. Onu da hurmalı veya cevizli olarak yapıyoruz" diye konuştu.
18 yıldır bu işi yapan Fatma Serin ise, "Kerebicimiz yağ, su ve irmikten oluşuyor. Onu yoğuruyoruz, ondan sonra içli köfte gibi açıp içine fıstık veya ceviz doldurup kapatıyoruz. Ondan sonra fırına gidiyor pişiyor ve satışa hazır hale geliyor. Satış yerinde de altına ve üstüne kaymak konulup, satılıyor. İçinde herhangi bir ek katkı maddesi yok, tamamen doğal bir tatlı. Ramazan ayı biliyorsunuz her şekilde güzel bir ay. Hepimize inşallah hayırlı Ramazanlar olsun. Bu ayda satış çok oluyor. Tabi normalde de çok satılıyor. Artık kerebiç sadece Ramazan’da değil yılın 12 ayı satılıyor. Ramazan ayında ama çok fazla yapıyoruz. Diğer tatlılar gibi çok şekerli olmadığı için özellikle oruç tutan vatandaşlarımızın şekerini birden yükseltmiyor. Zaten her şeyi doğal olduğu için de vücuda faydalı" ifadelerini kullandı.

(Özel) Ramazan’da sofraların vazgeçilmez tatlısı: "Kerebiç"

(Özel) Ramazan’da sofraların vazgeçilmez tatlısı: "Kerebiç"

(Özel) Ramazan’da sofraların vazgeçilmez tatlısı: "Kerebiç"

(Özel) Ramazan’da sofraların vazgeçilmez tatlısı: "Kerebiç"

(Özel) Ramazan’da sofraların vazgeçilmez tatlısı: "Kerebiç"

(Özel) Ramazan’da sofraların vazgeçilmez tatlısı: "Kerebiç"

(Özel) Ramazan’da sofraların vazgeçilmez tatlısı: "Kerebiç"

(Özel) Ramazan’da sofraların vazgeçilmez tatlısı: "Kerebiç"

(Özel) Ramazan’da sofraların vazgeçilmez tatlısı: "Kerebiç"

(Özel) Ramazan’da sofraların vazgeçilmez tatlısı: "Kerebiç"

(Özel) Ramazan’da sofraların vazgeçilmez tatlısı: "Kerebiç"

(Özel) Ramazan’da sofraların vazgeçilmez tatlısı: "Kerebiç"

(Özel) Ramazan’da sofraların vazgeçilmez tatlısı: "Kerebiç"

(Özel) Ramazan’da sofraların vazgeçilmez tatlısı: "Kerebiç"

(Özel) Ramazan’da sofraların vazgeçilmez tatlısı: "Kerebiç"

(Özel) Ramazan’da sofraların vazgeçilmez tatlısı: "Kerebiç"

(Özel) Ramazan’da sofraların vazgeçilmez tatlısı: "Kerebiç"

(Özel) Ramazan’da sofraların vazgeçilmez tatlısı: "Kerebiç"

(Özel) Ramazan’da sofraların vazgeçilmez tatlısı: "Kerebiç"

(Özel) Ramazan’da sofraların vazgeçilmez tatlısı: "Kerebiç"

(Özel) Ramazan’da sofraların vazgeçilmez tatlısı: "Kerebiç"
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