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(Özel) Ramazandan sonra beslenmeye dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.06.2019 11:16 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceyna Elmaoğulları, Ramazan ayından sonra ağır yiyecek ve tatlıların tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, bu tür besinlerin vücutta şişkinlik ve ödem gibi sağlık problemlerine yol açabileceğini söyledi.Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceyna Elmaoğulları, Ramazan Bayramı süresi ve izleyen günlerde gıda tüketiminin önemine değinerek, vatandaşlara önerilerde bulundu.

(Özel) Ramazandan sonra beslenmeye dikkat

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceyna Elmaoğulları, Ramazan ayından sonra ağır yiyecek ve tatlıların tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, bu tür besinlerin vücutta şişkinlik ve ödem gibi sağlık problemlerine yol açabileceğini söyledi.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceyna Elmaoğulları, Ramazan Bayramı süresi ve izleyen günlerde gıda tüketiminin önemine değinerek, vatandaşlara önerilerde bulundu. Ramazan boyunca sahur ve iftarda vakitlerinde günde iki öğün beslenilirken bayramın gelmesiyle birlikte öğün sayısının birden artacağını belirten Elmaoğulları, “Uzun süren açlık sonrasında mide kapasitesi küçülmüş oluyor. Bayram sonrasında özellikle ani yüklenmelerden dolayı ciddi sağlık problemleri meydana geliyor. Uzun süren açlık sonrasında az az ve sık sık beslenmeliyiz. Buna özellikle çok dikkat etmemiz gerekir. Çünkü genel anlamda 2 öğün beslenme 3 öğün beslenmeye çıkarak, öğünlerin yoğunlaşmasından dolayı mide problemleri, hazımsızlık ve ileri derecede kalpte sıkıştırmalar gibi sağlık problemleri meydana gelmektedir” dedi.
Ağır besinlerden uzak durulması gerektiğine dikkat çeken Elmaoğulları, “Ramazan ayı sonrasında öncelikle güne hafif bir kahvaltı ile başlamak gerekiyor. Burada özellikle kızartılmış ve hamur işi yiyeceklerden kaçınılması gerekiyor. Bayram süresince ziyaretler daha sık oluyor. Bu ziyaretlerde insanların ısrarlarına tamam diyerek sürekli bir şeyleri yersek kilo artışı kaçınılmaz oluyor. Sunulan şerbetli tatlılardan kaçınılarak, sütlü ve meyveli tatlıları tercih etmemiz gerekiyor. Sağlığımız açısından daha uygun olur. Bunun dışında bayram sonrasında arınma tarzı detokslar da yapılabilir ama bunun bir uzman kontrolünde olması gerekiyor. Çünkü 15 saatlik bir açlık sonrası 3-5 günlük bayram tatilindeki ağır yiyecekler vücudumuzda bir anda şişkinlik ve ödem gibi problemlere neden olabilir. Bir uzmanla görüşülerek, mutlaka detoksla dengelemeler yapılabilir. Ayrıca havaların sıcak olmasından dolayı su tüketimine dikkat ederek, eğer sağlık problemimiz yoksa günde 1 tane soda tüketimini öneriyoruz” diye konuştu.

(Özel) Ramazandan sonra beslenmeye dikkat

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