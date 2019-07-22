HABER

(Özel) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 09:32 | Son Güncelleme

Restorasyon çalışmaları tamamlandığında Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak Rami Kışlası’nda son durum havadan görüntülendi.1960’lı yıllarda ordunun terk ettiği ve uzun müddet bakımsız kalan Eyüpsultan’daki tarihi Rami Kışlası’nda restorasyon çalışmaları hızla sürüyor.

Restorasyon çalışmaları tamamlandığında Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak Rami Kışlası’nda son durum havadan görüntülendi.
1960’lı yıllarda ordunun terk ettiği ve uzun müddet bakımsız kalan Eyüpsultan’daki tarihi Rami Kışlası’nda restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. Havadan görüntülenen yapının Rami Kışlası Caddesi’ne bakan kısmında kaba inşaatın bittiği görülüyor. İç kısımlarında işçiler çatı iskeleti oluştururken, iskeleti tamamlanan çatıların daha sonra izolasyon kaplamaları yapılıyor. Bir yandan molozlar iş makineleri ile alandan döküm sahasına götürülürken bir yandan da işçiler tarafından duvarlar tuğlalar ile örülüyor. Sultan III. Mustafa devrinde yapılan tarihi Rami Kışlası tamamlandığında 220 bin metrekarelik kullanım sahasıyla Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak. ’Rami Kitap ve Kültür Vadisi’ adını taşıyacak mekanın ilk safhada 7 milyon kitaba ev sahipliği yapması planlanıyor. Rami Kitap ve Kültür Vadisi’nde “çocuk”, “sanat” gibi tematik kütüphaneler de yer alacak. Müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekanları ve 200 dönümlük peyzaj düzenlemesini içeren restorasyon çalışmaları tamamlandığında, 990 toptancı dükkanı, banka ve restoranlardan oluşan 120 ticari mekana ev sahipliği yapmış olacak. Ayrıca ziyaretçiler için 541 araçlık kapalı, 634 araçlık açık, 65 tır alanı olmak üzere toplam bin 240 araçlık otopark da yer alacak.
250 senelik geçmişi olan Rami Topçu Kışlası’nın arşivlerdeki adı ’Rami Çiftliği Kışlası’. Yapı, II. Mahmud döneminde 1826-1828 tarihleri arasında yenilendi. 1960’lı yıllarda ordunun terk ettiği kışla uzun zaman bakımsız kaldı. 80’li yıllarda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredildi.

(Özel) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

(Özel) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

(Özel) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

(Özel) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

(Özel) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

(Özel) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

(Özel) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

(Özel) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

(Özel) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

(Özel) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

(Özel) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

(Özel) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

(Özel) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Otobüs durağına araç daldı: Çok sayıda yaralı var!

Otobüs durağına araç daldı: Çok sayıda yaralı var!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransa ve ABD askeri gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Yarım saat arayla Boğaz'dan böyle geçtiler!

Son dakika: Batman'da bir TIR'da 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da ele geçirildi! PKK'ya büyük darbe

Trende ortalık bir anda karıştı! Yüzlerce kişi mağdur oldu

Trende ortalık bir anda karıştı!

Polis baskınından kaçmak için 4'üncü kattan atladı!

Polis baskınından kaçmak için 4'üncü kattan atladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Düğün dönüşü evini bu halde buldu! Komşuları güçlükle sakinleştirdi

Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.