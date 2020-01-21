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  4. Haydarpaşa'da rayların altından dev liman şehri çıktı! İşte İstanbul'daki Khalkedon

Haydarpaşa'da rayların altından dev liman şehri çıktı! İşte İstanbul'daki Khalkedon

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 09:34 | Son Güncelleme

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 2 yıl önce başlanan arkeolojik kazı çalışmaları dev liman şehrini ortaya çıkardı. Haydarpaşa'da kazı çalışmaları sırasında rastlanan rayların altındaki dev şehirde çok sayıda tarihi kalıntıya rastlandı. İşte detaylar...

Kadıköy Haydarpaşa’da yaklaşık iki yıl önce başlanan arkeolojik kazı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Rayların altından çıkan dev liman şehrinde bulunan çok sayıda tarihi yapı, sikke ve iskelet, Anadolu tarihine ışık tutuyor. ‘Körler Ülkesi’ olarak bilinen Khalkedon’a ait kalıntıların gün yüzüne çıktığı kazı çalışmalarında gelinen son durum havadan görüntülendi.

(Özel) Rayların altından çıkan tarihi dev liman şehri havadan görüntülendi

Haydarpaşa garı ve Marmaray çalışmaları sırasında kalıntılara rastlanılması üzerine bölgede 2018’in Mayıs ayında arkeolojik kazı çalışmaları başlatılmıştı. 1 yılı aşkın süredir yapılan kazı çalışmaları Anadolu’nun köklü tarihine ışık tutmaya devam ediyor.
Geç Osmanlı, Osmanlı, Bizans, Helenistik ve Klasik Döneme ait birbirinden farklı tarihi yapıları içerisinde barındıran alanda adeta bir şehir ortaya çıktı. 300 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmalar, Haydarpaşa Gar önü, peron 1, peron 2, menfez ve İbrahim Ağa bölgesi olmak üzere 5 ayrı bölgede yürütülüyor.
Çalışmalar kapsamında bugüne kadar ortaya çıkarılan 6 bine yakın sikke, 26 adet kafatasının içerisinde bulunduğu gömü, kilise kalıntıları, anıt mezar ve benzeri tarihi yapılar, ‘Körler Ülkesi’ olarak adlandırılan Khalkedon antik şehir tarihinin günümüzde aydınlatılmasını sağlıyor. Çalışmalar 400 işçi, 17 arkeolog ve 3 müze uzmanı tarafından yürütülüyor. Arkeoloijik alandaki çalışmaların son hali drone ile havadan görüntüledi.
İşte kazı çalışmalarının devam ettiği tarihi şehirde ortaya çıkan manzara...
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kadıköy Haydarpaşa gar ray

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