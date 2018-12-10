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Özel rehabilitasyon merkezinde 10 yaşındaki çocuğa 'darp' iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 01:14 | Son Güncelleme

UŞAK’ta, 10 yaşındaki çocuğu M.K.'nın özel rehabilitasyon merkezinde şiddet gördüğünü ileri sürerek sosyal medyadan fotoğraf paylaşan baba S.K.

Özel rehabilitasyon merkezinde 10 yaşındaki çocuğa 'darp' iddiası

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK’ta, 10 yaşındaki çocuğu M.K.'nın özel rehabilitasyon merkezinde şiddet gördüğünü ileri sürerek sosyal medyadan fotoğraf paylaşan baba S.K. (36), hastaneden aldığı rapor ile polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldığı ve müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.
Olay, iddiaya göre geçen Cumartesi özel rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. İddiaya göre S.K., çocuğu M.K.'nın rehabilitasyon merkezinde eğitimini tamamladıktan sonra eve geldiğinde, vücudunun bazı bölgelerinde ısırık ve bir takım yara izler olduğunu gördü. Baba S.K., olaydan sonra hastaneye giderek rapor aldıklarını, raporun kendilerine verilmediğini, söz konusu raporda sürtünme ve darp olarak ifadelerin yer aldığını ileri sürerek, çocuğunun şiddete maruz kaldığını öne sürdüğü fotoğrafları ise sosyal medya hesabından paylaştı.
REHABİLİTASYON MERKEZİNDEN AÇIKLAMA
Olayla ilgili iddiaları kabul etmediklerini belirten Özel Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri ise "Okulumuzda yaşandığı iddia edilen olay yargıya intikal etmiş, gerekli soruşturmalara başlanmıştır. Öğrencimizin ailesinin aldığını iddia ettiği rapor kat'i bir darp raporu değildir. Basında yer alan fotoğraflarda darp sonucu oluştuğu iddia edilen kızarıklıkların dermatolojik-alerjik bir reaksiyon olma ihtimali ve öğrencimizin kendine zaman zaman zarar vermesi nedeniyle oluşan lezyonlardan biri olma ihtimali oldukça yüksektir. Bu durum fotoğraflarda da açıkça görülmektedir. Bu sebeple durum açıklığa kavuşmadan kurumumuz hakkında karalamak amaçlı yapılan tüm paylaşım, içerikli yorum vb. için kurum olarak tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz" ifadelerine yer verdi.
İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Öte yandan, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldığı, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu ve 2 müfettişin olayı incelemesi için görevlendirildiği öğrenildi. Olayın, müfettişler tarafından yapılan incelemelerin ardından doğruluk kazanacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Özel rehabilitasyon merkezinde 10 yaşındaki çocuğa 'darp' iddiasıÖzel rehabilitasyon merkezinde 10 yaşındaki çocuğa 'darp' iddiasıÖzel rehabilitasyon merkezinde 10 yaşındaki çocuğa 'darp' iddiası

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