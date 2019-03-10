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Özel Rehabilitasyon Okulu öğrencileri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 12:59 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde Özel Rehabilitasyon Okulu öğrencileri ile Özel Eğitim Ortaokulu öğretmenleri, kış koşullarında yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde Özel Rehabilitasyon Okulu öğrencileri ile Özel Eğitim Ortaokulu öğretmenleri, kış koşullarında yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Kış şartlarının ağır geçtiği Erciş ilçesinde, Erciş Özel Eğitim Ortaokulu öğretmenleri, Özel Rehabilitasyon Okulu öğrencileriyle birlikte anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğretmenler ve öğrenciler, yaban hayvanları için okullarında hazırladıkları pankartlarla birlikte araçlarla kırsal alanlara doğru yola çıktı. Kimi görme, kimi işitme engelli öğrenciler, ilçe merkezine yakın ve özellikle yaban kuşlarının uğrak yerlerine yem bıraktı. Okul öğrencilerinden görme engelli Selma Yıldırım, hayvanların da doğal ortamlarında yaşama hakkı olduğunu belirterek, "Biz bu hakkı onlara tanımamız lazım" diye konuştu.

Erciş Özel Eğitim Ortaokulu öğretmenlerinden Serpil Koçak Yılmaz ise kış aylarında yiyecek sıkıntısı çeken hayvanlara yardım etmek istediklerini belirterek, "Evimde biriktirdiğim yemek artıkları ve ekmek kırıntılarını balkonumun dibine bırakıp, çevredeki hayvanların gelip yemesini beklerdim. Bunu daha nasıl geniş bir alana yayabilirim diye düşündüm. Bugün bu düşüncemi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Amacım bir farkındalık oluşturup, yaban hayvanlarına olan hissiyatı artırmak ve ilgiyi oraya çekmekti. Kış aylarında aç kalan hayvanlara yardımcı olup, onlara sahip çıkmamız lazım" diye konuştu.

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