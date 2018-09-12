ÖZEL - Reyhanlı saldırının faili Emniyet Genel Müdürlüğü'ne getirildi

ANKARA (DHA) - MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanıp Türkiye'ye getirilen Reyhanlı saldırısının faillerinden Yusuf Nazik, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne getirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Saldırganın zırhlı polis aracından indirilmesi
Emniyet binasına götürülmesi
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