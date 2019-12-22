(Özel) ’Ruam’ hastalığı otel rezervasyonlarını iptal ettirdi

Büyükada’da 81 atın itlaf edilmesine neden olan ‘ruam’ hastalığı yüzünden bazı vatandaşlar otellerdeki rezervasyonlarını iptal ettirdi. Konuya ilişkin konuşan otel yöneticisi, “Arayan müşterilerimiz, ‘Ruam hastalığı varmış, tehlikeli mi, karantina altına alınmış, gelmesek mi’ diye soruyorlar. Bir ailemiz de arayıp ‘bebeğimiz var’ diyerek rezervasyonlarını iptal etti. Doğma büyüme adalıyım. Kimseye böyle bir hastalığın bulaştığını duymadım” dedi.

Büyükada’da ‘ruam’ hastalığı tespit edilen 81 atın itlaf edilmesinin ardından insanlara bulaşma ihtimaline ilişkin açıklamalar üzerine tedirgin olan bazı vatandaşlar, otellerdeki rezervasyonlarını iptal etti.

“’Bebeğimiz var’ deyip rezervasyonlarını iptal ettiler”

Konuya ilişkin konuşan otel yöneticisi Kübra Güver doğma büyüme adalı olduğunu söyleyerek, “Burada birçok kez bu hastalık oldu ama çok fazla sayıda ata bir şey olmadı. Bu sene medyaya da çok yansımasıyla birlikte insanlar tepkili yaklaştı bu duruma. Biz de burada apart işi, otel işi yapıyoruz. Arayan müşterilerimiz çoğunlukla ‘Ruam hastalığı varmış, tehlikeli mi, karantina altına alınmış, gelsek mi, gelmesek mi’ diye soruyorlar. Bir ailemiz de arayıp ‘bebeğimiz var’ diyerek rezervasyonlarını iptal etti. Adada böyle bir probleme hiç rastlamadık. Ailem yaklaşık 40 senedir adada. Hiç kimseden böyle bir hastalık duymadım. İnsanlara diyeceğim şu, ‘kimse korkmasın, kimse burada bir hastalığa yakalanmadı, atlardan kimseye bir zarar zaten gelmiyor” dedi.