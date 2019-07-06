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(Özel) Rus iş adamlarını Türkiye’de 18 milyon avro dolandırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 09:52 | Son Güncelleme

Rusya’dan Türkiye’ye gelerek bir danışmanlık şirketi aracılığıyla yatırım yapmak isteyen 5 Rus iş adamı, iddiaya göre Türk ortakları ve eşi tarafından 18 milyon avro dolandırıldı.

Rusya’dan Türkiye’ye gelerek bir danışmanlık şirketi aracılığıyla yatırım yapmak isteyen 5 Rus iş adamı, iddiaya göre Türk ortakları ve eşi tarafından 18 milyon avro dolandırıldı. Sahte evraklarla şirketi başka kişilere satan çifte iş adamları dava açtı ancak 10 yıldır süren dava bir sonuca bağlanamadı. Rus iş adamı mektup yazarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.
2007 yılında Rusya’dan Türkiye’ye gelerek tatil yapmak için Antalya’ya gelen Rus iş adamları, danışmanlık şirketi aracılıyla turizm şirketi kurarak otel satın almak istedi. Bu kapsamda iş adamları Türk ortaklarıyla anlaşarak, kurdukları şirkete 18 milyon avro yatırım yaptı. Danışmanlık şirketi sağlayan kişilerde yüzde 10 oranında ortak edildi. Ortaklarla beraber şirket 1 yıl sürece sorunsuz bir şekilde çalıştı ancak 2008 yılında otelde Almanya uyruklu 3 turist, sahte içki yüzünden hayatını kaybetti. Turistlerin ölmesinin ardından şirketin yüzde 10’luk hisse sahibi B.Y., ortak olan Rus iş adamlarının “burada kalırsanız başınız belaya girer” gibi sözler söyleyerek yurt dışına gitmesini sağladı.

Şirket defalarca el değişti, ortaklardan biri öldü
Rus iş adamlarının ülkelerine dönmelerinin ardından şirketin yüzde 90’lık hissesi sahte evraklarla 5 farklı kişiye geçirildi. O 5 kişi de tüm vekalet haklarını şirket çalışanı H.H.Ö.’ye devredince H.H.Ö. şirketin tüm haklarına sahip oldu. O da kısa bir süre sonra turizm şirketini ünlü otelci H.D.’ye sattı. Şirketin defalarca el değiştirdiğini öğrenen Rus iş adamları 2009 yılında Türkiye’ye dönerek dava açtılar. Yıllardır süren davalar devam ederken o süreçte 5 Rus iş adamından biri hayatını kaybetti. Bunun üzerine iş adamları vekaletlerini yine iş adamı olan Karo Sipki’ye devretti. Şimdi ise Sipki yıllardır süren davayı takip etmeye devam ediyor.

Putin’in hukuk danışmanı Erdoğan’a mektup yazdı
Konu hakkında konuşan Karo Sipki, “Ben Türkiye’ye yatırım yapan iş adamlarından birisiyim. Benim ortaklarımla Antalya’da 4 yıldızlı otel, villalar ve inşaat satın aldım. Ancak 3 Türk vatandaşı tarafından dolandırıldık. Hem otel hem de villaları kaybettik. Davalar 10 senedir sürüyor ancak herhangi bir sonuca varamadık. Şimdi Türkiye’de Antalya bölgesine iş adamları yatırım yapmak istiyor. Ancak bu olaylardan dolayı korkuyorlar ve gerçekten hukuk işletilmiyor. Biz gerçekten 10 senedir bu davayı sonuçlandırmak için uğraşıyoruz. Halen sonuç alamadık, bu yüzden bu yola başvurduk. Artık yardım istiyoruz. Ben adaletin sağlanmasını, otel ve villaların bize iade edilmesini ve suçlu olanları cezalandırılmasını istiyorum. 18 milyon avroya yakın bir para gitti, yaklaşık 10 yıldır sürüyor ve halen uğraşıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bu konuda yardım istiyoruz. Rusya Federasyonu Özel Adalet Danışmanı ve Hukuk Bilimcisi Prof. Skuratov Yüriy, Erdoğan’a mektup yazdı. Özel ilgi gösterilip adaletin sağlanması için böyle bir şey yapıldı. Yüriy hem profesördür hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hukuk danışmanı ve aynı zamanda Rusya’nın hakimidir” dedi.

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