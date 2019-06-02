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(Özel) Rus turist Taksim’de 8.5 santimlik bisikletiyle ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 09:57 | Son Güncelleme

Rusya’dan İstanbul’a gelen Rus turist Sergey Daskevshig, yaptığı 8.5 santimlik bisikletleri Taksim Meydanı’nda sergiledi.

Rusya’dan İstanbul’a gelen Rus turist Sergey Daskevshig, yaptığı 8.5 santimlik bisikletleri Taksim Meydanı’nda sergiledi. Rus turist ürettiği 8.5 santimlik bisikletiyle gerçek bisiklet ile yarışarak, herkesi şaşkına çevirdi.
Rusya’dan İstanbul’a bir günlük ziyaretle gelen Rus turist, Beyoğlu Taksim Meydanı’nda ürettiği çeşitli ebatlardaki bisikletleriyle herkesi şaşırttı. Sergey Daskevshig’in, Taksim Meydanı’nda sergilediği 25, 19, 11.5, 9.5 ve 8.5 santim uzunluğundaki bisikletler büyük ilgi gördü. Bazı vatandaşlar ve turistler bisiklete binip sürmeye çalıştı ancak başarılı olmakta zorlandı. Bunun üzerine Sergey, kendi ürettiği bisiklete binerek vatandaşlardan ilgi topladı. El kadar bisikleti sürdüğünü gören bazı vatandaşlar hayret ederken, bazıları ise o anları cep telefonlarına kaydetti.
Ayda bir tane bisiklet üreten Sergey Daskevshig, çeşitli ebatlardaki bisikletleri yaklaşık bin euroya sattığını belirtti. Dünyanın çeşitli ülkelerine seyahat eden Sergey Daskevshig, bisikletlerini sergiliyor. Taksim’de 8.5 santimlik bisikletleri gören normal bisikletli vatandaşlar, Rus turiste yarışma teklifinde bulundu. Yarışın sonunda Rus turist 8.5 santimlik bisikletiyle yarışı kazanırken, bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

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