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(Özel) Rüzgar güllerinin gün batımıyla birleşen manzarası mest etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 10:05 | Son Güncelleme

Çatalca’da bulunan rüzgar güllerinin gün batımında kızıla bürünen gökyüzüyle oluşturduğu manzara hayran bıraktı.

Çatalca’da bulunan rüzgar güllerinin gün batımında kızıla bürünen gökyüzüyle oluşturduğu manzara hayran bıraktı. Mest eden manzara ise havadan görüntülendi.

Gün batımının eşsiz manzarasıyla Çatalca’da bulunan rüzgar enerji santrallerinin birleşen manzarası kartpostallık manzaralar oluşturdu. Güneşin etkisini kaybetmesiyle gökyüzü adeta kızıla bürünürken rüzgar enerji santralleri de bir yandan çalışmaya devam etti. Güneşin rüzgar tribünlerinin pervaneleri arasından süzüldüğü o anlar ise havadan görüntülendi. Oluşan eşsiz manzara havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Öte yandan İstanbul’un en büyük enerji santrallerinden biri olan Çatalca Rüzgar Enerji Santrali’nde 30 adet rüzgar türbini bulunuyor. Santral, 60 bin 579 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde enerji üretiyor.

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