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(Özel) Safran tarlalarına 80 bin turist

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 12:05 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisini görmek için 40 günde 80 bin ziyaretçi geldi.Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan ve kilosu 30 bin liradan satılması dolayısıyla "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisi, Amerika’dan, İran’a kadar dünya ve Türkiye’nin her yerinden ziyaretçi ağırlıyor.İlçede, 12 çiftçi tarafından 30 dekar alanda ağustos ayında ekimi yapılan, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanan safranın, kırmızı renkteki poleni en değerli kısmı olurken, soğanı, mor renkli çiçekleri ile sarı polenleri de satılarak üreticisine gelir kaynağı oluyor.Ekonomik, sağlık, kozmetik gibi birçok alanda katkısı olan safran, Safranbolu’nun turizmine de katkı sağlıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisini görmek için 40 günde 80 bin ziyaretçi geldi.
Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan ve kilosu 30 bin liradan satılması dolayısıyla "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisi, Amerika’dan, İran’a kadar dünya ve Türkiye’nin her yerinden ziyaretçi ağırlıyor.
İlçede, 12 çiftçi tarafından 30 dekar alanda ağustos ayında ekimi yapılan, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanan safranın, kırmızı renkteki poleni en değerli kısmı olurken, soğanı, mor renkli çiçekleri ile sarı polenleri de satılarak üreticisine gelir kaynağı oluyor.
Ekonomik, sağlık, kozmetik gibi birçok alanda katkısı olan safran, Safranbolu’nun turizmine de katkı sağlıyor. Yılda bir milyonun üzerinde turist ağırlayan Safranbolu, artık safran tarlalarıyla da yeni bir turizm destinasyonu kazandı.

"Yaklaşık 75-80 bin kişi geldi"
Safran çiftçisi İsmail Yılmaz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, hasadın son dönemlerinde olduklarını söyledi.
Güzel bir hasat dönemi geçirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Çiçeklenme yavaşlamaya başladı, herhalde bu hafta son çiçekleri toplarız. Son 3 hafta çok güzel gitti, çiçek verimli geçti, zaman zaman toplamayı yetiştiremediğimiz günler oldu" dedi.
Her yıl ziyaretçi sayısında artış olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 75-80 bin kişi geldi, çünkü çok yoğundu bu sene ziyaretçi sayısı. Yerli ve yabancı çok kişi geldi, özellikle kendi bölgemizden de çok insan geldi. Buraya ağırlıklı olarak Uzakdoğulular geliyor, Avrupalı turistlerimiz vardı, Amerika’dan, Kıbrıs çok geldi, Endonezya ve Araplar geliyor."
Hasadın ardından ot temizleme, arık çapalama işleri yaparak toprağı kışa hazırlayacaklarını anlatan Yılmaz, "Merak eden insanlar var halen daha geliyorlar. Çiçeğimiz var ama görsel olarak artık yok" diye konuştu.

10 kilodan fazla safran
Safran üzerine birçok araştırmalar yapıldığını vurgulayan Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye’de şu anda 3-4 üniversite safran üzerine çok çalışıyor, sürekli tahlil ve analizlerini yapıyor. Genelde kanser hastalığı, gözdeki sarı noktada, depresanda, alzheimerde çok kullanılıyor. Sakinleştirici olarak kullanılıyor. Bunun üzerine daha çok bilimsel araştırmalar yapılıyor."
20 dönümlük arazide ekim yaptıklarını, gelecek yıl bunun daha da artırılacağını kaydeden Yılmaz, "Dönemini tamamlayan yerimiz var onları sökeceğiz. 1’e 7-8 yavru atıyor. Diktiğimizde de bir o kadar daha geniş alana dikmek zorundayız. Önümüzdeki yıl daha geniş alana dikim yapacağız. Bu yıl 10 kilonun üzerinde ürün aldık. Hava çok iyi gitti. Daha toplamaya devam ettiğimiz için istediğimizin biraz daha üzerinde oldu" değerlendirmesinde bulundu.

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