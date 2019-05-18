HABER

(Özel) Sağır olma tehlikesi altında olan 120 kedi için yardım çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 09:49 | Son Güncelleme

Silivri’de Hayvanlarını Koruma Derneğinin koruması altında olan 120 kedi kulak uyuzu olarak bilinen hastalıkla mücadele ediyor.

Silivri’de Hayvanlarını Koruma Derneğinin koruması altında olan 120 kedi kulak uyuzu olarak bilinen hastalıkla mücadele ediyor. Kediler için yardım çağrısında bulunan dernek yetkilileri, pahalı olduğu öğrenilen ilaçların alınamaması halinde kedilerin sağır olacağını belirtti.
Silivri Hayvan Haklarını Koruma Derneğinin (SİHAYDER) yaşam bahçesinde çeşitli sağlık sorunları nedeni ile koruma altına alınarak tedavileri yapılan 120 kedi, şimdi de Otodectes Cynotis adı verilen, halk arasında ise kulak uyuzu ismiyle bilinen hastalık ile mücadele ediyor. Derneğin kurtardığı ve bakımını üstlendiği 120 kedi, Yaşam Merkezinde aniden görülmeye başlanılan tehlikeli ve bulaşıcı olan hastalığa karşı savaşıyor. Hastalıkla ilgili SİHAYDER Başkanı Şükran Sunç Çakır bazı kedilerde denge kaybının başladığını söyledi.
Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) Başkanı Erman Paçalı ise, bu yaşam merkezinin önemine dikkat çekerek, yetkililerden ve vatandaşlardan duyarlı olmalarını beklediklerini ve kedilerin ihtiyacı olan ilacın temin edilmesini istedi. Kediler için yardım çağrısında bulunan her iki derneğin de yetkilileri, pahalı olduğu öğrenilen ilaçların alınamaması halinde kedilerin sağır olacağını belirtti.
SİHAYDER ve partner kuruluşlarından HAYKURDER, Yaşam Merkezinde bulunan kedilerin tedavi olabilmesi için yardım çağrısı yaptı. Her iki derneğin de kısıtlı imkanlar ile yüzlerce sokak hayvanını kurtarıp tedavi ettirdiği bölgede kurtarılan sokak hayvanları iyileşme süreçlerini bu yaşam merkezinde geçiriyor. Dernek bağışlarının çok düşük seviyede olması sebebi ile zor günler geçiren dernek yönetimi, kedilerin tedavisi için yetkililerden ve vatandaşlardan yardım bekliyor.

Tüm hasta kediler için ilacın toplam maliyeti 17 bin TL
Tanesi 26 dolara satılan ilacın iç piyasadaki satış fiyatı en düşük 116 lira. 3 doz uygulanması gereken ilacın Yaşam Merkezindeki tüm hasta kediler için toplam maliyeti ise 17 bin lira tutuyor. İlaç temin edilemez ve tedavi başlanamaz ise, 120 kedi sağır kalma riski ile karşı karşıya kalacak.

“Kedilerin işitme kaybına maruz kalması onların yaşamını oldukça zorlaştıracaktır”
Olaya ilişkin değerlendirme yapan HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, "Kedilerin işitme kaybına maruz kalması onların yaşamını oldukça zorlaştıracak bir durum. Kedilerin bilinenin aksine denge organı bıyıkları değil kulaklarıdır. Duymayan ve dengesini sağlayamayan 120 kedinin yaşam kalitesini düşünün ne kadar zorlanacaklar. Biz böyle bir netice oluşmadan tedaviye başlanabilmesini arzu ediyoruz" dedi.

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Meteorolojiden 100. yıla özel meteoroloji balonuMeteorolojiden 100. yıla özel meteoroloji balonu
Fındık karşılığı kurulan semt: ZeytinlikFındık karşılığı kurulan semt: Zeytinlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

'Ufak bir pürüzümüz, eksik işimiz var onu halledeceğiz'

'Ufak bir pürüzümüz, eksik işimiz var onu halledeceğiz'

Yürek yakan görüntü!

Yürek yakan görüntü!

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

11 ilde operasyon başladı!

Tatvan’da ortaokul öğrencileri, atık malzemelerle ünlü tablolara dönüştü

Sosyal medya bunu konuşuyor! Öğrenciler ünlü tablolara dönüştü

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

Yangında mahsur kalan yaşlı çift ve bakıcılarını itfaiye kurtardı

Yangında mahsur kalan yaşlı çift ve bakıcıları kurtarıldı

Şanlıurfa'dan acı haber: Şehit ve yaralı polisler var...

Şanlıurfa'dan acı haber: Şehit ve yaralı polisler var...

EGM'nin performans değerlendirme yönetmeliğinde değişiklik

EGM'nin performans değerlendirme yönetmeliğinde değişiklik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.