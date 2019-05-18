(Özel) Sağır olma tehlikesi altında olan 120 kedi için yardım çağrısı

Silivri’de Hayvanlarını Koruma Derneğinin koruması altında olan 120 kedi kulak uyuzu olarak bilinen hastalıkla mücadele ediyor. Kediler için yardım çağrısında bulunan dernek yetkilileri, pahalı olduğu öğrenilen ilaçların alınamaması halinde kedilerin sağır olacağını belirtti. Silivri Hayvan Haklarını Koruma Derneğinin (SİHAYDER) yaşam bahçesinde çeşitli sağlık sorunları nedeni ile koruma altına alınarak tedavileri yapılan 120 kedi, şimdi de Otodectes Cynotis adı verilen, halk arasında ise kulak uyuzu ismiyle bilinen hastalık ile mücadele ediyor. Derneğin kurtardığı ve bakımını üstlendiği 120 kedi, Yaşam Merkezinde aniden görülmeye başlanılan tehlikeli ve bulaşıcı olan hastalığa karşı savaşıyor. Hastalıkla ilgili SİHAYDER Başkanı Şükran Sunç Çakır bazı kedilerde denge kaybının başladığını söyledi. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) Başkanı Erman Paçalı ise, bu yaşam merkezinin önemine dikkat çekerek, yetkililerden ve vatandaşlardan duyarlı olmalarını beklediklerini ve kedilerin ihtiyacı olan ilacın temin edilmesini istedi. Kediler için yardım çağrısında bulunan her iki derneğin de yetkilileri, pahalı olduğu öğrenilen ilaçların alınamaması halinde kedilerin sağır olacağını belirtti. SİHAYDER ve partner kuruluşlarından HAYKURDER, Yaşam Merkezinde bulunan kedilerin tedavi olabilmesi için yardım çağrısı yaptı. Her iki derneğin de kısıtlı imkanlar ile yüzlerce sokak hayvanını kurtarıp tedavi ettirdiği bölgede kurtarılan sokak hayvanları iyileşme süreçlerini bu yaşam merkezinde geçiriyor. Dernek bağışlarının çok düşük seviyede olması sebebi ile zor günler geçiren dernek yönetimi, kedilerin tedavisi için yetkililerden ve vatandaşlardan yardım bekliyor.

Tüm hasta kediler için ilacın toplam maliyeti 17 bin TL

Tanesi 26 dolara satılan ilacın iç piyasadaki satış fiyatı en düşük 116 lira. 3 doz uygulanması gereken ilacın Yaşam Merkezindeki tüm hasta kediler için toplam maliyeti ise 17 bin lira tutuyor. İlaç temin edilemez ve tedavi başlanamaz ise, 120 kedi sağır kalma riski ile karşı karşıya kalacak.

“Kedilerin işitme kaybına maruz kalması onların yaşamını oldukça zorlaştıracaktır”

Olaya ilişkin değerlendirme yapan HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, "Kedilerin işitme kaybına maruz kalması onların yaşamını oldukça zorlaştıracak bir durum. Kedilerin bilinenin aksine denge organı bıyıkları değil kulaklarıdır. Duymayan ve dengesini sağlayamayan 120 kedinin yaşam kalitesini düşünün ne kadar zorlanacaklar. Biz böyle bir netice oluşmadan tedaviye başlanabilmesini arzu ediyoruz" dedi.

