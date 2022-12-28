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Özel sağlık sigortası burun ameliyatını karşılar mı?

27.12.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel sağlık sigortası ile anlaşmalı özel hastanelerde tedaviye göre sigortaya ödenen paranın haricinde bir ücret ödemeden veya belirlenen oranda bir ücretle tedavi olunabilir. 18-65 yaş arası bireyler SGK şartı aranmaksızın isteğe bağlı olarak özel sağlık sigortası yaptırabilir. Kişiler birçok farklı sebeple özel hastanelere başvurur ve bunlardan biri de burun ameliyatıdır. Peki, özel sağlık sigortası burun ameliyatını karşılar mı?

Özel sağlık sigortası burun ameliyatını karşılar mı?

Bir diğer adı rinoplasti olan burun ameliyatları, kişinin burun yapısını değiştirerek hem görünüş estetiği sağlamak hem de herhangi bir sebepten kaynaklanan nefes sorunlarını gidermek amacıyla yapılır. Estetik olarak değerlendirilen bu tür ameliyatların özel sağlık sigorta kapsamında olup olmadığı merak edilen bir konudur. Ayakta ve yatarak tedavi imkânı sunan özel sağlık sigortası çeşitli sigorta şirketlerine bağlı olarak ek teminatlara göre değişiklik gösterebilir. Bu sebeple hastaneden alınan sağlık hizmetinin maliyeti de sigorta şirketi teminatlarına göre değişir.

Özel sağlık sigortası nedir?

Kişiler beklenmedik sağlık sorunlarına veya kazalara karşı daha az maliyetlerle ve daha iyi koşullarda tedavi olabilmek için özel sağlık sigortası yaptırırlar. Özel sağlık sigortasının faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Özel hastaneye gidilen durumlarda mali kaygıyı azaltır.
  • Beklenmedik kaza veya sağlık sorunlarında stresi en aza indirerek en kısa sürede tedavi imkânı sağlar.
  • Anlaşmalı sağlık kurumları arasında hastane ve doktor tercihi sunar.

Kişiler özel sağlık sigortası yaptırırken mali durumu ve beklentileri doğrultusunda çeşitli sigorta teminatlarından birini seçebilir. Bu teminatların sunduğu hizmetler şu şekilde sıranabilir:

  • Ayakta tedavi teminatı: Doktor muayenesi ve tetkikleri, röntgen veya fizik tedavi gibi tanısal işlemler sigorta şirketi tarafından karşılanır.
  • Hastanede yatış teminatı kapsamında acil durumlar ve ameliyat gerektiren hastalıklar sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Bunlara ek olarak bazı sigorta şirketleri ise isteğe bağlı estetik ameliyatlarını karşılayan estetik ve kozmetik teminatı sunar. İhtiyaçlarınıza göre yaptıracağınız özel sağlık sigortalarını araştırmanız önerilir.

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Özel sağlık sigortası burun ameliyatını karşılar mı?

Burun ameliyatı yaptırmak isteyen kişiler genellikle estetik görüntü amacıyla sağlık merkezlerine başvurur. Rinoplasti burun ameliyatı, kemik ve kıkırdak dokusu gibi alanlara özel müdahalelerle yapılır. Bu bölgelerdeki bozuk yapılar düzeltilir ve kişinin burnunun daha estetik bir görünüme sahip olması için gerekli müdahaleler yapılır. Bu sayede kişiler kendini psikolojik açıdan daha iyi ve rahat hisseder.

Estetik amacıyla yapılmayan müdahaleler ise kişinin burun içerisinde nefes almasını engelleyen fizyolojik sebepleri ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirilir. Özel sağlık sigortasının teminatları arasına estetik ameliyatları dâhil edildiyse ameliyat giderleri sigorta tarafından karşılanır. Ancak standart özel sağlık sigortaları estetik amaçlı yapılan operasyonları sigorta kapsamına almaz ve karşılamaz. Standart olarak yapılan özel sağlık sigortalarının burun ameliyatını karşılaması için fizyolojik sorunlar yaşanması gerekir. Bu fizyolojik sorunlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Sinüzit ameliyatı
  • Burun eti ameliyatı
  • Deviasyon (Kemiğe bağlı burun tıkanıkları vb.)
  • Burun kırılması

Öte yandan özel sağlık sigortası yaptırmadan önce ortaya çıkan burun sorunları için yapılan ameliyatlar özel sigorta tarafından karşılanmaz. Örneğin burun tıkanıklığına neden olan kıkırdak ve kemik eğrilikleri ameliyatının (septoplasti) sigorta kapsamında yer alması için sorunun sigorta başlangıcından sonra ortaya çıkması gerekir. Aynı zamanda, burun ameliyatı için bekleme süresi özel sağlık sigortası şirketine göre değişir. Bazı sigortalarda ise ameliyatların sigorta kapsamında karşılanabilmesi için 5 yıllık bir teminat gerektirir.


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