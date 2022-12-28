Anne veya babası hayatta olan ve genel sağlık sigortası kapsamında olan 18 yaşının altındaki tüm gençler, anne veya babalarının sağlık sigortası üzerinden sağlık hizmeti alabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve anne ve babası hayatta olmayan 18 yaşını doldurmamış gençler ise devlet tarafından ücretsiz genel sağlık sigortası sahibi sayılırlar. Ancak bunun yanında özel olarak çocuklara da sağlık sigortası yapılabilir. Çocuk sağlık sigortası, çocuğun hastanede alacağı hizmet masraflarını dert etmeden herhangi bir sağlık sorunu için rutin kontrol ve tetkiklere gitmesini sağlayan bir sigorta poliçesidir.

Çocuk sağlık sigortası nasıl yapılır?

"18 yaş altı için sigorta var mı?" sorusu çocuklarına sağlık sigortası yaptırmak isteyenlerin sıklıkla sorduğu bir sorudur. Her sigorta şirketi çocuklar için ek veya özel sağlık sigortası hizmeti sunmayabilir. Bazı sigorta şirketleri 18 yaş altı kişiler için sigorta hizmeti sunmazken bazıları ise belirli yaş aralığında olan çocuklar için poliçeler sunarlar. Çocukların da dâhil edilebileceği sigorta çeşitleri şu şekildedir:

Aile Sağlık Sigortası

Çocuk Sağlık Sigortası

Kişi mevcut poliçesine fazladan prim ödeyerek çocuğunu dâhil edebilir.

Özel sağlık sigortası sünneti karşılar mı?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK'nın geçerli olduğu herhangi bir özel hastanede fazladan ücret ödemeden sağlık hizmeti almayı sağlayan sigortadır. TSS, 2 temel teminat olan yatarak tedavi ve ayakta tedavi hizmeti sunar. Birçok sigorta şirketi TSS kapsamında sünnet operasyonlarını karşılamazken operasyonu karşılayan sınırlı sayıda sigorta şirketi bulunur. Tamamlayıcı sigorta hizmeti sunan şirketleri araştırırken teminatlarının arasında sünnet operasyonunun olup olmadığını da sormak gerekir.

Özel sağlık sigortası teminatları içerisinde sünnet operasyonu yer almaz. Bu sebeple ÖSS sünnet masraflarını karşılamaz. Özel sağlık sigortası dışında tamamlayıcı sağlık sigortası seçeneği de mevcuttur. Ancak tamamlayıcı sağlık sigortalarında da sünneti karşılayan bir sigorta teminatı yoktur.