(Özel) Sahte altınla kuyumcuları dolandıran ‘Altın Faresi’ kamerada

“Serbest kaldıktan 10 gün sonra Ankara’daki şubemizi dolandırdı“

Olayı anlatan dükkan sahibi Caner Obruk, ”Bu şahıs ayın 23ünde bize geliyor^, sahte altınla dolandırıyor bizi. Gidip şikayette bulunduktan sonra aradan 15 gün geçiyor ve Balıkesir’de de aynı işlemi yapıyor. 22 ayar zincir veriyor, üzerinde patenti her şeyi yazıyor, biz farkına varamadık. Zinciri verdi, biz 22 ayar olarak hesapladık parasını verdik ama sahteymiş, sonradan farkına vardık. Aradan 15 gün geçtikten sonra Edremit’te de aynı şekilde yapıyor. Jandarma tarafından İstanbul’da yakalanıyor. Balıkesir’de mahkemeye çıkartıldıktan sonra bu şahıs serbest bırakılıyor. Serbest bırakıldıktan 15 gün sonra yine aynı şahıs yine dolandırıyor bizi. 15 bin TL benim, 18 bin TL de Ankara’daki şubemizin zararı var. Sahte altın veriyor, daha önce yakalanıp serbest bırakılan bu adam şu anda Türkiye’nin her yerinde dolanıyor. Serbest kaldıktan 10 gün sonra Ankara’daki şubemizi dolandırdı. Bu şahsın yakalanmasını istiyoruz. Kimsenin canının yanmasını istemiyoruz. Mihenk taşına da sürdük, çok güzel kaplama yapmışlar, patenti her şeyi yazıyordu zaten zincirin üzerinde. O yüzden anlayamadık. Önce gerçek altınları verdi, bizden 24 ayar gram altın aldı. Daha sonra bu zinciri çıkarttı, bunu da bozdurmak istiyorum dedi. Biz zinciri kesmedik, çünkü ’baldızımın altını ben yarın gelip alacağım sizden’ dedi. O yüzden biz de sadece kontrollerini yapıp aldık. Bir şeyden şüphelenmediğimiz için aldık ve adama parasını teslim ettik. Ertesi gün gelmedi, şüphelendikten sonra kontrol ettiğimizde sahte olduğunu anladık. Çok güzel konuşuyor, içten konuşuyor, ikna kabiliyeti çok yüksek. Bakırköy’de güvenlik sistemleri işi yaptığını söyledi” dedi.