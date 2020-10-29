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(Özel) Sahte altınla kuyumcuları dolandıran ‘Altın Faresi’ kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 09:59 | Son Güncelleme

İstanbul’da kapanış saatlerinde kuyumcuları aceleye getirip dolandıran ‘Altın Faresi’ lakaplı şüpheli, bu kez Sarıyer’de bir kuyumcuyu dolandırdı.

(Özel) Sahte altınla kuyumcuları dolandıran ‘Altın Faresi’ kamerada

İstanbul’da kapanış saatlerinde kuyumcuları aceleye getirip dolandıran ‘Altın Faresi’ lakaplı şüpheli, bu kez Sarıyer’de bir kuyumcuyu dolandırdı. Edremit’te yakalanıp serbest bırakılan şüphelinin kuyumcuları güven sağlayarak dolandırdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul’da kuyumcuların kapanış saatine denk getirerek, onları acele ettirip dolandıran şüpheli bu kez Sarıyer’de Caner Obruk’a ait kuyumcu dükkanını gözüne kestirdi. Kuyumcu dükkanına zincir bozdurma bahanesiyle gelen şüpheli, kuyumcudan altını bozdurduktan sonra ayrıldı. İş yeri çalışanları altının sahte olduğunu anlayınca durumu polise bildirdi. İstanbul’dan ayrılan şüpheli, daha sonra Balıkesir Edremit’te bulunan bir kuyumcuyu da aynı yöntemle dolandırarak tekrar İstanbul’a geldi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Balıkesir’de adliyeye çıkartılan şüpheli serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan 15 gün sonra Ankara’ya geçen şüpheli, burada da yine Caner Obruk’a ait kuyumcu dükkânını dolandırdı.

“Serbest kaldıktan 10 gün sonra Ankara’daki şubemizi dolandırdı“
Olayı anlatan dükkan sahibi Caner Obruk, ”Bu şahıs ayın 23ünde bize geliyor^, sahte altınla dolandırıyor bizi. Gidip şikayette bulunduktan sonra aradan 15 gün geçiyor ve Balıkesir’de de aynı işlemi yapıyor. 22 ayar zincir veriyor, üzerinde patenti her şeyi yazıyor, biz farkına varamadık. Zinciri verdi, biz 22 ayar olarak hesapladık parasını verdik ama sahteymiş, sonradan farkına vardık. Aradan 15 gün geçtikten sonra Edremit’te de aynı şekilde yapıyor. Jandarma tarafından İstanbul’da yakalanıyor. Balıkesir’de mahkemeye çıkartıldıktan sonra bu şahıs serbest bırakılıyor. Serbest bırakıldıktan 15 gün sonra yine aynı şahıs yine dolandırıyor bizi. 15 bin TL benim, 18 bin TL de Ankara’daki şubemizin zararı var. Sahte altın veriyor, daha önce yakalanıp serbest bırakılan bu adam şu anda Türkiye’nin her yerinde dolanıyor. Serbest kaldıktan 10 gün sonra Ankara’daki şubemizi dolandırdı. Bu şahsın yakalanmasını istiyoruz. Kimsenin canının yanmasını istemiyoruz. Mihenk taşına da sürdük, çok güzel kaplama yapmışlar, patenti her şeyi yazıyordu zaten zincirin üzerinde. O yüzden anlayamadık. Önce gerçek altınları verdi, bizden 24 ayar gram altın aldı. Daha sonra bu zinciri çıkarttı, bunu da bozdurmak istiyorum dedi. Biz zinciri kesmedik, çünkü ’baldızımın altını ben yarın gelip alacağım sizden’ dedi. O yüzden biz de sadece kontrollerini yapıp aldık. Bir şeyden şüphelenmediğimiz için aldık ve adama parasını teslim ettik. Ertesi gün gelmedi, şüphelendikten sonra kontrol ettiğimizde sahte olduğunu anladık. Çok güzel konuşuyor, içten konuşuyor, ikna kabiliyeti çok yüksek. Bakırköy’de güvenlik sistemleri işi yaptığını söyledi” dedi.

Esnaf şahsa ‘Altın Faresi’ lakabını taktı
15 gün içerisinde İstanbul, Balıkesir ve Ankara’da kuyumcuların güvenini sağlayıp sahte altını bozduran şüpheli, esnafı canından bezdirdi. Kuyumcular, şahsa ‘Altın Faresi’ lakabını taktı. İş yerlerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyii yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

(Özel) Sahte altınla kuyumcuları dolandıran ‘Altın Faresi’ kamerada

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