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  4. (Özel) Sahte teknik servisçiler tarafından dolandırılan doktor, takipsizlik kararına tepkili

(Özel) Sahte teknik servisçiler tarafından dolandırılan doktor, takipsizlik kararına tepkili

16.02.2021 09:52 | Son Güncelleme:
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Sahte teknik servis tamircileri tarafından dolandırıldığını iddia eden Doç Dr.

Sahte teknik servis tamircileri tarafından dolandırıldığını iddia eden Doç Dr. Erdoğan Dadaş, şüpheliler hakkında savcılığın verdiği takipsizlik kararına tepki gösterdi.
Kadıköy’de yaşayan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç Dr. Erdoğan Dadaş, iddiaya göre, ’yetkili servis’ sandığı kişiler tarafından dolandırıldı. Yaşadıklarını anlatan Dadaş, “Buzdolabımızın soğutmaması üzerine 24 Aralık’ta internet üzerinden yetkili servis diye ulaştığımız bir firmaya arıza kaydı verdik. Bunun üzerine akşam saatlerinde yetkili servis tamircisi olarak 2 kişi geldi. Dolabın probleminin motor arızası olduğunu ve motorun değiştirilmesi gerektiğini söylediler. 2 bin 400 lira fiyat verdiler. Biz de kabul ettik, değiştirdiler. Ertesi gün tekrar kendilerini arayıp buzdolabının soğutmadığını söyledik. Bizi sürekli oyaladılar. Bunun üzerine evde buzdolabının kataloğunu bulduk. Gerçek yetkili servis numarasının farklı olduğunu gördük. Gerçek yetkili servis ile irtibata geçtiğimizde onların yetkili servis olmadığını, her şeyin sahte olduğunu anladık” dedi.

“Dolandırıcılıktan suç kaydı var”
Yetkili servisten çağırdıkları kişinin kendilerine buzdolabının parçalarının orijinal olmayan parçalarla değiştirildiğini söylediğini belirten Dadaş, “Bize fahiş fiyat verilmiş ve buzdolabının yeniden çalışır hale gelmesi için 3 bin lira civarında yeniden maliyet çıkardılar. Bunun üzerine tamir ettirmekten vazgeçip yeni bir buzdolabı aldık. Bu arada ben savcılığa suç duyurusunda bulundum. Savcılıktan kovuşturmaya yer olmadığına dair sonuç geldi. Dolandırıcılık olduğu her haliyle sabit olan belgelerin dosyada olmasına rağmen savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Peki o zaman bu dolandırıcılık değilse vatandaşın can ve mal güvenliğini kim sağlayacak? Bu kişilerin dolandırıcılıktan daha önceden de suç kaydı var. Bu kişilerin dolandırıcı oldukları sabit” diye konuştu.
Dadaş, savcılığın kararına itirazda bulunduğunu aktararak, “Takipsizlik kararının kaldırılarak, bu kişilerin dolandırıcılık suçundan yargılanmasını ve ceza almasını istiyoruz. Bu anlamda en büyük görev de adalet makamına düşüyor" ifadelerini kullandı.

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