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(Özel) Sakarya Millet Bahçesi Aralık sonuna kadar bitecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 11:20 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, eski Atatürk Stadyumun bulunduğu yere kurulan Millet Bahçesi’nin Aralık ayının sonuna kadar bitirileceğini müjdeledi.Sakarya’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yıkılan eski Atatürk Stadı’nın yerine yapılacak, içerisinde yürüyüş, spor ve oturma alanları, millet kıraathanesi, sahne ve su kaynakları gibi birçok donatının yer alacağı millet bahçesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, eski Atatürk Stadyumun bulunduğu yere kurulan Millet Bahçesi’nin Aralık ayının sonuna kadar bitirileceğini müjdeledi.
Sakarya’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yıkılan eski Atatürk Stadı’nın yerine yapılacak, içerisinde yürüyüş, spor ve oturma alanları, millet kıraathanesi, sahne ve su kaynakları gibi birçok donatının yer alacağı millet bahçesine yönelik çalışmalar sürüyor. 60 dekarlık alan üzerine kurulan Millet Bahçesi Aralık ayının sonuna kadar biteceği açıklandı.

Gece gündüz demeden çalışıyoruz
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımız himayesinde hem yeşil ağaçlandırma ve sosyal donatı alanında şehirlerimizin en güzelinin yapılması konusunda ciddi bir gayrette olunduğu bilinen bir gerçek. Bunlar içerisinde Sakarya Büyükşehir olarak bize de büyük bir pay düşüyor. Biz de şehrimizi; daha iyi şehir, daha yaşanabilir, sosyal donatı alanların daha çok etkili olması konusunda ki çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Onlardan bir tanesi yine Cumhurbaşkanımızın himayelerinde şehrimizde eski stat olarak tabir ettiğimiz 60 dekarlık bir alan çerçevesinde Millet Bahçesi’nin oluşumu ile ilgili çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Ve ben sık sık oraya kontrole gidiyorum, kanaat ve düşüncelerimizi yüklenici firma ile beraber paylaşıyoruz. Eski stadımız da bulunan tribün alanından bir bölümünü nostalji olarak bıraktık. O bölümde şu anda restore ediliyor. Sonuç itibari ile ağaçlandırma işlemlerimiz tamamlanmıştır. Hemen hemen yüzde 80’lik kısmı şu anda tamamlanmış durumda. Ve inşallah biz Aralık sonuna kadar Millet Bahçesi’ni Sakaryalımızın hizmetine sunmak için gece, gündüz demeden çalışıyoruz. Ben yüklenici firmaya teşekkür ediyorum. Ve tabii ki bu işe ciddi manada emek veren, finans konusunda katkı sağlayan ve bu konuda üstlenen TOKİ’ye şükranlarımı arz ediyorum. Büyükşehir olarak TOKİ’nin üstlenmiş olduğu bu finansman açısından ve yüklenici firmanın da büyük bir gayretle bu projeyi yürüttüğünden dolayı tüm kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Netice itibari ile bu parkımızı Cumhurbaşkanımızın kendi elleriyle kurdeleyi kesmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı ifade ediyorum. Botanik bahçesi, koku alanları, seyir, gezinti alanları, bisiklet yolu, yaya yolu, oturma grupları ve millet kıraathanesi içerisinde olan ve sosyal yaşantı içerisinde arzu ettiğiniz etkinlikler inşallah Millet Bahçesi içerisinde olacak” dedi.

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