(Özel) Sakarya Nehrindeki kirlilik seviyesi en üst seviyede

Sakarya Nehri’nin kirlilik seviyesinin en üst seviyede olduğunu belirten Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Çevre ve Şehircilik Komisyonu Başkanı Mehmet Tuncer Açan, nehrin temizlenmesinin milli bir sorun olduğunu söyledi.

Eskişehir’den doğan toplam 824 kilometre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun 3. akaryusu olan Sakarya Nehri’nde yaşanan kirliliğe önlem alınması için uzmanlar uyarılarda bulundu. 9 ilden geçe, 53 bin 800 kilometrekare beslenme havzası bulunan Sakarya Nehri’nde kirliliğin en üst seviyeye çıktığını belirten SATSO Çevre ve Şehircilik Komisyonu Başkanı Mehmet Tuncer Açan, nehrin temizlenmesinin milli bir sorun olduğunu belirtti.

“Ne yazık ki şuan akan Sakarya nehri 4’üncü seviyede kirliliğe sahip”

Sakarya Nehrindeki kirliliğin en üst seviyede olduğunu belirten Mehmet Tuncer Açan, “Suyu 4 derece de değerlendiriyoruz ve en kirli derecede. Birinci derece içme suyu, ikinci derece belli bir işlemden sonra içilebilir su, 3’üncü derece kirli su belirli işlemlerden sonra sadece belirli noktalarda kullanabilir su, 4’üncü derece ise en üst seviyedeki kirli sudur. Ne yazık ki şuan akan Sakarya nehri 4’üncü seviyede kirliliğe sahip bir nehrimizdir. Kirliliğin pek çok sebebi var yani bu kadar büyük ve uzun bir nehri kirletebilen tek bir noktadan sebep söylemek çok doğru değildir. Onun için bunun temizlenmesi milli bir sorundur ve bunu tek bir kurumdan tek bir noktadan halletmek mümkün değildir. Milli bir sorun olarak ele alınmalı ancak bu şekilde bir çözüm yoluna ulaşılır diye düşünüyorum” dedi.