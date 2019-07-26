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(Özel) Sakarya’da akıl almaz olay

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 13:18 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kullanılmayan çelik konstrüksiyon fabrikayı oksijen kaynaklarla keserek hırsızlık yapan şahıslar yakalandı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kullanılmayan çelik konstrüksiyon fabrikayı oksijen kaynaklarla keserek hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. Hırsızlığın değeri 1 milyon 200 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.
Olay, Akyazı ilçesi Yeni Ormanköy Mahallesi D-100 karayolu kenarında bulunan ve kullanılmayan çelik konstrüksiyon fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli ilinden ve Hendek ilçesinden gelen G.D., S.K., F.K., F.H., İ.K., F.P., Z.G., K.T., ve Z.H., isimli şahıslar çelik konstrüksiyon fabrikayı oksijen kaynakları ile keserek hırsızlık yaptı. Durumu fark eden iş yeri sahibi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri hırsızlık olayına karışan 9 şüpheliden 8’ini yakalayarak gözaltına alırken, bir şahsın yakalanması için çalışmalar devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan iki şahıs ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayda kullanılan 1 adet ekskavatör 1 adet kamyon 2 adet Oksijen tüpüne de el koyduğu belirtilirken, hırsızlığın değeri 1 milyon 200 bin TL değerinde olduğu belirtiliyor.

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