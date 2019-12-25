(Özel) Sakarya’da annenin ölümüne neden olan kaza anlarını taksi şoförü anlattı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 49 yaşındaki kadının hastane çıkışında yolun karşısına geçmek istediği ve kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği kaza anları bir taksi durağının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Taksi durağında çalışan şoför de durakta oturdukları ve çarpmanın etkisiyle oluşan gürültü sonucu dışarıya koştukları anları anlattı.

Kaza, dün akşam 19.52 sıralarında Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca ilçesinde yaşayan 49 yaşında ve 3 çocuk annesi olan Ayşe Kırmızıkan, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Serdivan ilçesinde bulunan Toyotasa Acil Yardım Hastanesine gitti. Hastane çıkışında yolun karşısına geçmek isteyen kadına, Serdivan istikametinden Adapazarı istikametine gitmekte olan E.S. idaresindeki 54 BR 884 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 40 metre savrularak yara alan kadın ilk önce Toyotasa Acil Yardım hastanesine daha sonrasında ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Kırmızıkan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.