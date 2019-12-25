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  3. (Özel) Sakarya’da annenin ölümüne neden olan kaza anlarını taksi şoförü anlattı

(Özel) Sakarya’da annenin ölümüne neden olan kaza anlarını taksi şoförü anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 14:02 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 49 yaşındaki kadının hastane çıkışında yolun karşısına geçmek istediği ve kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği kaza anları bir taksi durağının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 49 yaşındaki kadının hastane çıkışında yolun karşısına geçmek istediği ve kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği kaza anları bir taksi durağının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Taksi durağında çalışan şoför de durakta oturdukları ve çarpmanın etkisiyle oluşan gürültü sonucu dışarıya koştukları anları anlattı.
Kaza, dün akşam 19.52 sıralarında Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca ilçesinde yaşayan 49 yaşında ve 3 çocuk annesi olan Ayşe Kırmızıkan, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Serdivan ilçesinde bulunan Toyotasa Acil Yardım Hastanesine gitti. Hastane çıkışında yolun karşısına geçmek isteyen kadına, Serdivan istikametinden Adapazarı istikametine gitmekte olan E.S. idaresindeki 54 BR 884 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 40 metre savrularak yara alan kadın ilk önce Toyotasa Acil Yardım hastanesine daha sonrasında ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Kırmızıkan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı kamerada
Öte yandan, kaza anı ise hastanenin yanında bulunan taksi durağının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; kadının yaya geçidi üzerinden yolun karşısına geçmek istediği esnada kamyonetin çarpma anı ve kadının savruluşu yer alıyor. Durakta çalışan ve o anları anlatan şoför Yener Bulat, “Altınova Taksi Durağı’nda çalışıyorum. Kaza anında biz yazıhanede oturuyorduk, gürültüye çıktık dışarıya olay bu şekilde gerçekleşti. Çarpış şeklini görmedik ama sonrasında taksi durağının kameralarından baktığımızda aracın kadına çarptığını gördük. Yaşanan kaza sonrasında ambulans geldi aldı götürdü hastaneye. Sadece kadının çocuğu olay yerine geldi, buradaymış onla birlikte gelen ambulans götürdü hastaneye. Hastanedeki güvenlik görevlisinin söylediğine göre kadın hastaneye emar çekilmeye gelmiş, bizim de çok bildiğimiz farklı bir şey yok. Kaza sonrası yola savrulan ayakkabılarını alıp oğluna teslim ettim” dedi.

3 çocuk annesi son yolculuğuna uğurlandı
Kazada hayatını kaybeden ve 3 çocuk annesi olan Ayşe Kırmızıkan, Kaynarca ilçesi İşaret Mahallesi Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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