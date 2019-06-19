HABER

(Özel) Samatya’da kül olan tarihi bina, ekiplerce kontrolü bir şekilde yıkıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 20:15 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih’te yanan ahşap bina, yıkılma tehlikesine karşı ekiplerce kontrolü bir şekilde yıkıldı.

İstanbul Fatih’te yanan ahşap bina, yıkılma tehlikesine karşı ekiplerce kontrolü bir şekilde yıkıldı. Filmlere konu olan tarihi binanın kontrollü yıkılışını ise mahalleli film izler gibi izledi.

Olay, Cerrahpaşa Mahallesi Samatya Sahil Sokak’ta bulunan iki katlı ahşap binada saat 16.30’da meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen bina, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine itfaiye ve zabıta ekipleri çevrede geniş önlem alarak, binanın kontrolü bir şekilde yıkılması için çalışma başlattı. Kepçe operatörü tarafından yıkım yapıldı. Birçok Yeşilçam filmlerine konu olan asırlık binanın yıkıldığı anı mahalle sakinleri büyük bir üzüntüyle izledi.

PARTNERGören Bodrum sanıyor ama bakın burası neresi!Gören Bodrum sanıyor ama bakın burası neresi!
Yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaralandıYıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Araklı’da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (9)Araklı’da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (9)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren zam talebi! İlk 6 ay yüzde 15...

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren zam talebi! İlk 6 ay yüzde 15...

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.