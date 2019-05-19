(Özel) Sanat galerisi değil sağlık merkezi

Bursa’da koridorlarındaki çiçekler, duvarlarındaki tablolar ve dört bir yanında yankılanan müzik sesi ile hizmet veren tıp merkezi, sağlık kuruluşundan çok sanat galerisini andırıyor.

İnsanların hastane ortamına girmekten çekindiğini göz önünde bulunduran Burtom Özlüce Tıp Merkezi, farklı konseptiyle dikkat çekiyor. Kapısından girenlerin kulağına gelen hoş müzik, gözüne takılan çiçekler ve tablolar, sağlık merkezinden çok sanat galerisini anımsatıyor. Gencinden yaşlısına herkesin yüzünde bir tebessüm oluştuğu tıp merkezinde hedeflerine ulaştıklarının belirten Burtom Sağlık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Seyhun Yavuz, “Bir sağlık merkezini kurgularken sağlığın tanımı olan ruhen ve bedenen iyilik halini oluşturmak çok önemlidir. İnsanlarımızın sağlık merkezlerindeki başvurularında bir kaygı ön plana çıkıyor. ‘Hekim ne diyecek’ ve ‘sonuçlar ne çıkacak’ diye kaygılanıyor. İnsanlar hekime ulaşana kadar veya ulaştıktan sonra yapılacak tetkikler ve o dönem içerisindeki bekleme süresinde de büyük kaygı içerisinde oluyor. Biz sağlığın ana tanımından yola çıkarak ve Burtom Sağlık Grubu’nun 25’inci senesindeki bilgi birikimini bir araya getirdik. İnsanlara sunduğumuz ileri teknolojik sağlık hizmetlerinin yanı sıra, onların kaygılarını ortadan kaldırmayı hedefledik” diye konuştu.

Bu dönemde kaygıyı ortadan kaldıracak bir konsept belirlediklerini ifade eden Genel Müdür Yardımcısı Dr. Seyhun Yavuz, “İlk olarak birçok branşta hizmet verdiğimiz tıp merkezini vatandaşlarımızın bize ifade ettiği gibi sanat galerisine çevirdik. Vatandaşlar, geldiklerinde çok mutlu olduklarını ve zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarını söylüyor. Bunu sağladığımız için de birçok teşekkür alıyoruz. Bu merkezimizi vatandaşlarımız içeriye girdiği anda itibaren kendilerini huzurlu hissedecekleri, herhangi bir kaygı taşımayacakları büyük hastanelerin içerisindeki o kaotik yapıdan arındırdık. Bu konseptin avantajı ise insanlar sağlık hizmeti almaya geldiklerinde yanlarında muhakkak bir refakatçi olur. Bu kişinin de gerilmemesi ve huzur çok önemlidir. Çünkü kendisinin de gerginliği hastaya da yansıyor. Bunu minimize etmek için Burtom Özlüce Tıp Merkezi’ni sanat galerisi haline getirdik. Bundan çok mutluyuz. Bundan sonra yapacağımız iş ve işlemlerde hastanın ruh sağlığını da ortadan kaldıracak merkezler açmaya devam edeceğiz” dedi.

Zaten nitelikli bir sağlık hizmeti verdiklerini belirten Dr. Seyhun Yavuz, “Nitelikli sağlık hizmeti, hekiminizin iyi olması, kullanmış olduğu tekniklerinin iyi olması, görüntüleme ve laboratuvardaki iş ve işlemlerin yukarı seviyede olması gerekiyor. Ancak hastanın önceliği bu değil. Hasta güler yüz, huzurlu bir ortam, kaygısız bir alan beklentisi içerisindedir. Burtom Özlüce Tıp Merkezi’ne kapıdan içeri girdiğiniz an kulağa hoş gelen bir müzikle, çiçekler içerisinde hastane algısı oluşturmayan bir ortamla karşılaşıyorsunuz. Bizim hedefimiz de buydu. Koridorlarındaki çiçeklerin, duvarlarındaki tablolarıyla sanat galerisini andıran merkezimizde insanlar doktorlarına müzik eşliğinde huzurla gidiyor. Bizim de mükemmeliyet seviyesindeki anlayışımız buydu” diye konuştu.