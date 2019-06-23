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(Özel) Sanatçı Oğuzhan Koç oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 10:21 | Son Güncelleme

Oyuncu ve müzisyen Oğuzhan Koç, yeniden yapılan 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Beşiktaş’ta oyunu kullandı.Yeniden yapılan 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi kapsamında sabah saat 08.00’de başlayan oy kullanma işlemi devam ediyor.

(Özel) Sanatçı Oğuzhan Koç oyunu kullandı

Oyuncu ve müzisyen Oğuzhan Koç, yeniden yapılan 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Beşiktaş’ta oyunu kullandı.
Yeniden yapılan 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi kapsamında sabah saat 08.00’de başlayan oy kullanma işlemi devam ediyor. İstanbullular oylarını kullanmak ikamet ettikleri bölgelerde oylarını kullanıyor. Oyuncu ve müzisyen Oğuzhan Koç, sabah erken saatlerde oyunu kullanan isimlerden biri oldu. Koç, Saat 09.30 sıralarında oyunu kullanmak üzere Beşiktaş’ta bulunan Tevfik Fikret İlkokuluna geldi.

“Oy kullanıp Kayseri’ye konsere gidiyoruz”
Acele ederek girdiği okulda 1068 No’lu sandıkta oyunu kullanan Oğuzhan Koç, basın mensuplarına açıklamada da bulundu. Koç, basın mensuplarının hızlı hareket etmesinin sebebini sorması üzerine Kayseri’de konseri olduğu için acele ettiğini belirtti. Koç, "Kayseri’de bugüne seçim olacağını tahmin etmeyerek konser koydum. Orada da seçim gündem olmadığı için biz de koşarak Kayseri’ye geçeceğiz. Ülkemiz ve özellikle İstanbul için hayırlısı olsun” diye konuştu.
Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.

(Özel) Sanatçı Oğuzhan Koç oyunu kullandı

(Özel) Sanatçı Oğuzhan Koç oyunu kullandı

(Özel) Sanatçı Oğuzhan Koç oyunu kullandı

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