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  4. (ÖZEL) Sancaktepe’de can pazarı: Mahsur kalan 5 kişi tahliye edildi

(ÖZEL) Sancaktepe’de can pazarı: Mahsur kalan 5 kişi tahliye edildi

05.04.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sancaktepe’de 5 katlı apartmanın 5’inci katında çıkan yangında bir kişi hafif derecede yanarken, 1 kişi ise dumandan etkilendi.

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İstanbul Sancaktepe’de 5 katlı apartmanın 5’inci katında çıkan yangında bir kişi hafif derecede yanarken, 1 kişi ise dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu toplamda 5 kişi daireden tahliye edildi.
Olay, sabah saatlerinde Sancaktepe’de Veysel Karani Mahallesi Dünya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 5 katlı apartmanın 5’inci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla birlikte yoğun duman tüm daireyi sardı. Olayı hemen fark eden vatandaşlar durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıktığı anda daire içinde bulunan yaşlı bir vatandaş ise yangından etkilenerek hafif derecede yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra daire içine girerek yanan bir vatandaşı çıkartarak sağlık ekiplerine verdi. Yanan yaşlı vatandaş, sağlık ekipleri tarafından Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Daire içinde bulunup yoğun dumandan etkilenen bir kişi ise yine itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından ambulansta ayakta tedavi edildi.

3 kişi çatıda mahsur kaldı
Yangında daireyi yoğun duman sarması ile evde bulunan diğer 3 kişi çatı katına çıktı. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdükten sonra çatıda mahsur kalan 3 kişiyi kurtararak toplamda 5 kişiyi tahliye etti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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