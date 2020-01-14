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  4. (Özel) Sancaktepe’de film sahnelerini aratmayan kaza kamerada

(Özel) Sancaktepe’de film sahnelerini aratmayan kaza kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 09:55 | Son Güncelleme

Sancaktepe’de iddiaya göre aracıyla hızla ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çarptı.

(Özel) Sancaktepe’de film sahnelerini aratmayan kaza kamerada

Sancaktepe’de iddiaya göre aracıyla hızla ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çarptı. Aracın kaldırıma çarpıp havaya zıpladığı kazada, durakta bekleyen yolcular şans eseri ölümden döndü. Hızlı ve Öfkeli filmini aratmayan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sancaktepe’de geçtiğimiz ay meydana gelen kazada, iddiaya göre yolda hızla ilerleyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kaldırıma çarpıp havaya zıpladı. Otobüs durağında bekleyen yolcular, aracın kaldırıma çarpıp durağa dalmaması ile kıl payı ölümden döndü. Durakta bekleyen yolcular ile çevredeki esnaf sürücünün yardımına koşarken, sürücü hiçbir şey olmamış gibi aracından çıktı. Kaza anları ise adeta Hızlı ve Öfkeli filminin sahnelerini anımsattı.
Aracıyla hızla ilerleyen sürücünün kaldırıma çarpıp havaya zıpladığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araç hızla ilerliyor ve kaldırıma çarpıp havaya zıplıyor. Kaldırma çarpan aracın durağa dalmaması ile durakta bekleyenler şans eseri kurtuluyor.

(Özel) Sancaktepe’de film sahnelerini aratmayan kaza kamerada

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