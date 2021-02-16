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  4. (Özel) Sancaktepe’de İETT otobüsü mahsur kaldı: Vatandaş canlı yayın yaptı

(Özel) Sancaktepe’de İETT otobüsü mahsur kaldı: Vatandaş canlı yayın yaptı

16.02.2021 09:44 | Son Güncelleme:
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Sancaktepe’de İETT otobüsü, iddiaya göre güzergahını değiştirmesi sonucu kara saplanarak mahsur kaldı.

Sancaktepe’de İETT otobüsü, iddiaya göre güzergahını değiştirmesi sonucu kara saplanarak mahsur kaldı. Otobüsteki yolcular evlerine yürüyerek gitmeye çalıştı. Mahalleli mahsur kalan İETT otobüsünü kurtarmaya çalışırken, vatandaşların bazıları sosyal medyadan canlı yayın yapması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy’den Sancaktepe’ye sefer yapan İETT otobüsü, etkili olan kar yağışı nedeniyle güzergahın dışına çıkması sonucu kara saplanarak mahsur kaldı. Otobüs şoförü yolcularla birlikte otobüsü çıkartmak istese de başarılı olamadı. Bunun üzerine şoför, Büyükşehir Belediyesinden yardım talep etti. Büyükşehir Belediyesine bağlı bir greyder gelerek yoldaki karı temizlerken, mahalleli yardıma koştu. Ekipler otobüsü bulunduğu yerden çekerek çıkardı. Mahsur kalan otobüsün kurtarılma çalışmaları sırasında bazı vatandaşlar sosyal medyadan canlı yayın yapması dikkat çekti. İETT otobüsünde olan yolcular olay sonrasında yürüyerek mahallelerine döndüğü öğrenildi.

Güzergah dışına nasıl çıktı, bilmiyoruz
Mahalle sakini Uğur Uslu, “ Şu an sosyal medya üzerinden canlı yayın yapıyorum. Otobüs kaldı burada, çıkamıyor. Her kar yağışında bu eziyeti çekiyoruz. Tuzlama yok, bakım yok. Güzergah aşağıdan Caminin olduğu noktadan getirmesine rağmen güzergah dışına çıkarak bu yola girmiş. Bu yola nasıl çıktı, neden çıktı bilmiyoruz. Şu an canlı yayında yorum yapan olmadı, bakalım nasıl kurtaracaklar bilmiyoruz” diye konuştu.

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