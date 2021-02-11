(Özel) Sancaktepe’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

Sancaktep’de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Eyüpsultan Mahallesi Samandıra Caddesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 DFE 818 plakalı Ford Mondeo ile 16 AEZ 706 plakalı Dacıa Dokker marka iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar olayı polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıyı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Samandıra Caddesi kaza sebebi ile yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Çekici yardımı ile araçların kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.



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