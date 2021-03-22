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  4. (Özel)- Sancaktepe’de korona virüs gerginliği: ‘Ölürsen gidecek bir işinde olmayacak’

(Özel)- Sancaktepe’de korona virüs gerginliği: ‘Ölürsen gidecek bir işinde olmayacak’

22.03.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe’de yolcu kapasitesi dolan bir otobüs şoförü, aracın kapılarını açmayınca duraktaki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

Sancaktepe’de yolcu kapasitesi dolan bir otobüs şoförü, aracın kapılarını açmayınca duraktaki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Şoförün kapıları açmaması üzerine duraktaki vatandaşlar aracın önünü kesti. Kısa süren sözlü tartışma sonrası araca binen duraktaki vatandaşlar otobüs içerisindeki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Sancaktepe Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir otobüs durağında öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolcu indirmek üzere durağa yanaşan bir otobüs şoförü, korona virüs nedeniyle yolcu kapasitesinin dolması üzerine aracın kapılarını açmadı. Durakta bekleyen vatandaşlar ise duruma tepki göstererek aracın önünü kesti. Kısa süren münakaşa sonrası otobüs şoförü, yolcular aracın önünden çıkmayınca kapılarını açmak zorunda kaldı. Kapıları açılan otobüse binen vatandaşlar araç içerisindeki diğer vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.
Otobüs içerisindeki yolculardan biri otobüs şoförüne, “Korona virüsten ölürsen gidecek bir işin de olmayacak’ diyerek tepki gösterdi.

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