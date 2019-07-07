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(Özel) Sancaktepe’de otomobilin kaldırıma uçarak yayaların arasına daldığı feci kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 09:33 | Son Güncelleme

Sancaktepe’de sürücüsünün hakimiyetini bilinmeyen bir nedenden kaybettiği araç önce yön levhasına, ardından refüjü aşarak karşı kaldırımda bulunan yayaların arasına daldı.

(Özel) Sancaktepe’de otomobilin kaldırıma uçarak yayaların arasına daldığı feci kaza kamerada

Sancaktepe’de sürücüsünün hakimiyetini bilinmeyen bir nedenden kaybettiği araç önce yön levhasına, ardından refüjü aşarak karşı kaldırımda bulunan yayaların arasına daldı. Ortalığı savaş alanına çeviren kazada 5 kişi yaralanırken, aracın takla atarak kaldırıma uçtuğu kaza saniye saniye kameralara yansıdı.
Feci kaza, Sancaktepe’de önceki gece meydana geldi. 34 EK 4995 plakalı lüks araç Atayolu Caddesi’nden çok hızlı bir şekilde Ulus Caddesi’ne bağlanacağı sırada hızını alamayarak önce fırın önündeki bir vatandaşa daha sonra yön levhasına çarparak refüjü geçti ve takla attı. Takla atan araç karşı yöndeki kaldırıma uçtu. Araçtaki iki kişi otomobilde sıkışırken, fırın önünde fırın sahibi ve kaza anında kaldırımda bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Araçta sıkışan iki kişi vatandaşlar tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Aracın kaldırıma çıkmasıyla yaralanan üç yaya da çevre hastanelere götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

“Yukarıdan aşağıya gelirken çok hızlıydı”
Sancaktepe, Samandıra semtinde meydana gelen kazada yaralılardan birisi olan fırın sahibinin oğlu ve olay anına tanık olan kişi kazayı şöyle anlattı: “Suratlı lüks bir araç yukarıdan aşağıya gelirken hızını alamadı 180 kilometre hızla geliyordu muhtemelen sokak lambasına vurdu buradaki babama vurdu tekrar hızını alamayarak trafik lambasına vurdu ve takla atmaya başladı orada da bir yaya vardı yayaya da vurdu, durumları ağır hastaneye götürdüler. Karşıya geçtiğinde de bir vatandaşı arabanın altına almıştı kendisinin gövde dışarıda ayakları ezili vaziyette kalmış. Arabada iki kişi vardı” dedi.

Feci kaza kamerada
Öte yandan, meydana gelen kaza kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araç hızla caddeye giriyor, ardından refüjü aşıyor. Daha sonra otomobil kaldırıma uçarak yayalara çarpıyor.

(Özel) Sancaktepe’de otomobilin kaldırıma uçarak yayaların arasına daldığı feci kaza kamerada

(Özel) Sancaktepe’de otomobilin kaldırıma uçarak yayaların arasına daldığı feci kaza kamerada

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