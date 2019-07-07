(Özel) Sancaktepe’de otomobilin kaldırıma uçarak yayaların arasına daldığı feci kaza kamerada

Sancaktepe’de sürücüsünün hakimiyetini bilinmeyen bir nedenden kaybettiği araç önce yön levhasına, ardından refüjü aşarak karşı kaldırımda bulunan yayaların arasına daldı. Ortalığı savaş alanına çeviren kazada 5 kişi yaralanırken, aracın takla atarak kaldırıma uçtuğu kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Feci kaza, Sancaktepe’de önceki gece meydana geldi. 34 EK 4995 plakalı lüks araç Atayolu Caddesi’nden çok hızlı bir şekilde Ulus Caddesi’ne bağlanacağı sırada hızını alamayarak önce fırın önündeki bir vatandaşa daha sonra yön levhasına çarparak refüjü geçti ve takla attı. Takla atan araç karşı yöndeki kaldırıma uçtu. Araçtaki iki kişi otomobilde sıkışırken, fırın önünde fırın sahibi ve kaza anında kaldırımda bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Araçta sıkışan iki kişi vatandaşlar tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Aracın kaldırıma çıkmasıyla yaralanan üç yaya da çevre hastanelere götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.