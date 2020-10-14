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  4. (Özel) Sandalyeli ve kovalı “çocuğumu dövdün” kavgası

(Özel) Sandalyeli ve kovalı “çocuğumu dövdün” kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 10:57 | Son Güncelleme

Kağıthane’de bir taksici ve ailesi çocuklarını dövdüklerini iddia ettikleri aileye sandalye ve kovalarla saldırdı.

Kağıthane’de bir taksici ve ailesi çocuklarını dövdüklerini iddia ettikleri aileye sandalye ve kovalarla saldırdı. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay geçtiğimiz pazar günü saat 01.00 sıralarında Kağıthane Gültepe Mahallesi Ülkümen Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adnan Çimen ve ailesi taksici Eyüp Erik ve ailesi tarafından “çocuğumuzun kolunu kırdınız” iddiasıyla saldırıya uğradı. Saldırıda Erik ve ailesi Çimen’in bulunduğu eve, kova ve sandalye fırlattı. Dakikalarca süren kavgada tehdit ve hakaretler havada uçuşurken, taksicinin fırlattığı eşyalar nedeniyle aracı da zarar gördü.

Kova ve sandalyeli kavga kamerada
Olayın ardından ertesi gün Eyüp Erik aracında zarar geldiğini söyleyerek Çimen ailesinden para teklif etti. Çimen ailesinin teklifi reddetmesi üzerine kavga yeniden alevlendi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle de kavga sonlandırıldı. Yaşanan kavga ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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