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(Özel) Şanlıurfa’da 40 bin liralık elektronik eşya hırsızlığı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 06:07 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde teknik servis ile kurumsal şirketlere elektronik eşya satışı yapılan bir iş yerine dadanan hırsızlar, 40 bin lira değerinde 21 parça elektronik malzeme ile güvenlik kameralarına ait kayıt cihazını çalarak kayıplara karıştı.Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde teknik servis ile kurumsal şirketlere elektronik eşya satışı yapılan bir iş yerine dadanan hırsızlar, 40 bin lira değerinde 21 parça elektronik malzeme ile güvenlik kameralarına ait kayıt cihazını çalarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde yaşandı. İş yeri sahibi Nuh Solak, akşam saatlerinde iş yerini kapatıp evine gitti. Sabah saatlerinde komşularının fark etmesiyle kendisine haber verilip iş yerine gelen Solak, kapıdaki küpe kilitlerinin kırıldığını ve hırsızlık yapıldığını fark etti. Solak, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis inceleme yapıp parmak izi aldı. Hırsızların kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlatıldı. Hırsızların 21 parça halinde 40 bin lira değerinde elektronik eşya ile geride delil bırakmamak için iş yerine ait güvenlik kameralarının kayıt cihazını da çaldığı belirlendi.
Evli ve 2 çocuk babası iş yeri sahibi Nuh Solak, çalınan elektronik eşyaların yüzde 80’inin müşterilere ait olduğunu ve tamir edilmek üzere iş yerine getirildiğini söyledi. Maddi olarak çok zor durumda olduğunu belirten Solak, “Sabahın erken saatlerinde hırsızlık olmuş, komşularım bana haber verdi. Geldiğimizde dükkanda hiçbir şey kalmamıştı. Her şeyi çalmışlardı. Müşterilere ait malzemeler vardı, elektronik eşyalar vardı, rafların tamamı dizüstü bilgisayarlarla doluydu, 21 parça elektronik eşya çalınmış. Buradaki eşyaların birçoğu tamir için getirilmişti, müşterilere aitti. Dükkan kira, oturduğum ev kira, çok zor durumdayım. Emniyet güçlerimizden, bu hırsızların bulunması için yardım bekliyorum. Ekipler geldi, parmak izi falan aldılar. Hiçbir şey yapamıyorum. Ortalama 40 bin lira civarında bir zarar var. Çalınan cihazların müşterilerin olması bizleri daha zor durumda bırakıyor. Şu an müşterilere ait cihazların bedelini ödeyemiyorum. Bize göre belki o malzeme para etmeyen bir üründür fakat müşterinin olunca zor durumda kalıyoruz. Burası teknik servis ve kurumsal satış yapılan bir iş yeridir. Dükkanın güvenlik kamerası da vardı. Hırsızlar eşyalarla beraber güvenlik kameralarına ait kayıt cihazını da alıp götürmüşler. Yetkililerimizden yardımcı olmalarını diliyorum” diye konuştu.

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