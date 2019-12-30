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  4. (Özel) Sarıkamış şehitleri için Karacadağ’a tırmandılar

(Özel) Sarıkamış şehitleri için Karacadağ’a tırmandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 12:50 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 15 kişilik bir ekip, Sarıkamış Harekatı’nda donarak şehit olan askerleri anmak için Karacadağ’a tırmandı.İlçenin tanıtımı amacıyla kurulan Fırat Gezginler Kulübü üyelerinden oluşan 15 kişilik ekip, Sarıkamış Harekatı’nın 105’inci yılında bin 919 rakımlı Karacadağ’a tırmandı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 15 kişilik bir ekip, Sarıkamış Harekatı’nda donarak şehit olan askerleri anmak için Karacadağ’a tırmandı.
İlçenin tanıtımı amacıyla kurulan Fırat Gezginler Kulübü üyelerinden oluşan 15 kişilik ekip, Sarıkamış Harekatı’nın 105’inci yılında bin 919 rakımlı Karacadağ’a tırmandı. Yoğun kar ve tipi altında yapılan yürüyüşte, doğaseverler eksi 10 derece altında yaklaşık 2 saatlik yürüyüş sonunda Karacadağ’ın zirvesinde ay yıldızlı bayrağı açtı. Program kapsamında köy evinde soba yakan geziciler, şarkı söyleyip kestane pişirdi. Dönüş yolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle araçları mahsur kalan dernek üyeleri ve vatandaşlar, yolda halay çekerek kurtarılmayı bekledi. Amaçlarının kahraman şehitleri anmak olduğunu söyleyen Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, "Zor şartlarla arkadaşlarımızla birlikte Sarıkamış Şehitlerini anma yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Kar ve tipi altında yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Şehitlerimizi andık, buradan tekrardan onlara Allah’tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Bu zor şartlarda yürüyüşümüze katılım gösteren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kulandı.

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