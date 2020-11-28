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(Özel) Sarıyer açıklarındaki yük gemisinde mürettebatı şoke eden olay

28.11.2020 09:40 | Son Güncelleme:
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Sarıyer Kilyos açıklarında bir yük gemisindeki mürettebattan biri odasında kendini asarak intihar etti.

Sarıyer Kilyos açıklarında bir yük gemisindeki mürettebattan biri odasında kendini asarak intihar etti. Mürettabatı şoke eden olay sonrası gemiye çıkan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin incelemelerinin ardından şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Sarıyer Kilyos açıklarındaki bir yük gemisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizdeki yük gemisinde görev yapan mürettebattan kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs, odasında kendini asarak intihar etti. Şahsa ulaşamayan gemideki diğer mürettebat odasına gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Şoke olan mürettebatın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler sağlık ekipleriyle birlikte gemiye çıktı.

Mürettebat şoke oldu
Şahsın üzerinde tetkik yapan sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından çalışma başlatan sahil güvenlik ekipleri, cesedin üzerinde bir süre inceleme yaptı. Mürettebatın da ifadesini alan ekiplerin çalışmaların ardından şahsın cenazesi karaya çıkartıldıktan sonra cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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