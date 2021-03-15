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  4. (Özel) Sarıyer Belediyesi’nden “balyozlu bahçe operasyonu” kamerada

(Özel) Sarıyer Belediyesi’nden “balyozlu bahçe operasyonu” kamerada

15.03.2021 16:07 | Son Güncelleme:
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Sarıyer Kumköy’de yaşayan vatandaş, evinin önündeki arsayı ihaleye katılarak 3 yıllığına kiraladı.

Sarıyer Kumköy’de yaşayan vatandaş, evinin önündeki arsayı ihaleye katılarak 3 yıllığına kiraladı. Bu süre zarfında sebze ve meyve ekerek çit koyan yaşlı vatandaşların inip çıkabilmesi için de merdiven yaptıran adamın bahçesinin ihalesi, komşunun itirazı üzerine Sarıyer Belediyesi tarafından iptal edildi. Bahçeye gelen belediye ekipleri, balyozla merdiveni yıkıp parke taşları yerinden söktükten sonra bahçeye de zarar vererek çitleri söktü. Belediyenin bahçe operasyonu güvenlik kameralarına yansırken, bahçeyi yaptıran Ahmet Dalgıç ise belediyeye dava açtı.

Edinilen bilgiye göre Kilyos’ta yaşayan Ahmet Dalgıç, evin önünde belediyeye ait olan ve pislik içerisinde olan alanı ihaleye katılarak 3 yıllığına kiraladı. Bu süre zarfında Dalgıç, kiraladığı alana yaşlıların rahatça çıkabilmesi için merdiven yaptırarak parke taşı döşetti. Bahçeye sebze ile meyve eken ve çit koyan Dalgıç’ın iddiasına göre komşusu bu durumdan rahatsız oldu. Komşunun Sarıyer Belediyesi’ne itirazı edince, ihale iptal edildi. Sarıyer Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz Perşembe günü saat 11.00 sıralarında Sarıyer Kumköy Mahallesi’ndeki sokağa geldi. Alana giren belediye ekipleri, adamın evine giden yolun parke taşlarını sökerek yaptırdığı merdiveni de balyozla yıktı. Bahçeye de zarar veren ekipler, çitleri yerinden sökerek yapı malzemelerinin konulduğu ufak depoyu da yıktıktan sonra alanı öyle bırakıp ayrıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bahçesini görünce şoke oldu
Olayın sırasında evde olmayan Ahmet Dalgıç, geri döndüğünde gördüğü manzara karşısında adeta şok yaşadı. Bahçenin ve yolunun darmadağın edildiğini gören Dalgıç, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Dalgıç yaptığı incelemede bahçenin Sarıyer Belediyesi tarafından darmadağın edildiğini gördü. Dalgıç bunun üzerine avukatını arayarak belediyeye verdiği zarardan ötürü dava açtı.

“Resmi bir tebligat gelmemişken gelip yıkmışlar”
Ahmet Dalgıç, “Burası çok çöplük gibi bir yerdi. Buradan geçip gidemiyorduk. Belediyenin park bahçeler müdürlüğüne müracaat ettik. Bir şey yapmadılar, biz de kiralama talebinde bulunduk ve 3 seneliğine kiraladılar. 1 sene sonra yan komşularımız belediyeye itirazda bulunmuş, bu yüzden sözleşmeyi iptal ettiler. Ben yokken resmi bir tebligat gelmemişken gelip dün yıkmışlar. Sınırda en fazla 10 santimetre işgal vardı. 20 senedir kullandığım garaj vardı onu yıkmışlar. Kimseye zararı olmayan yerdi. Merdivenleri ve çitleri yıkmışlar. Bahçedeki soğanları da çiğnemişler. Dereotlarına basmışlar, maydanozları çiğnemişler” dedi.

“Sanki düşmana geliyormuş gibi başka yerlerde de bu şekilde yapıyorlar”
Belediye ekiplerinin geldiği sırada evde olmadığını anlatan Dalgıç, “İnsan tabi ki bir anda yıkılıyor. Geldim kameralara baktım, kapıyı bile çalmadan yıkıma gelmişler. Yıkıp gitmişler, nereden baksanız 20 bin lira civarında maddi zararım var. Bu merdivenleri yaşlı komşularımız rahat inip çıksınlar diye yaptırmıştık. Çitleri bahçeye hayvanlar girip zarar vermesin diye yaptırmıştık. Bunu yapan Sarıyer Belediyesidir. Sanki düşmana geliyormuş gibi başka yerlerde de bu şekilde yapıyorlar. Bırakın yıkmayı, sokaktaki bir sandalyeyi bile buraya götürmüşler. Oysaki ben burada meyve ve sebze ekiyorum. Daha önceden burası çöplüktü. Ben ne olduğunu anlayamadım. Bu konuya el atılmasını istiyoruz, manevi açıdan bizim için bir yıkım oldu” ifadelerini kullandı.

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