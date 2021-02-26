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  4. (Özel) Sarıyer’de 15 metre derinlikte suçüstü yakalanan defineciler adliyeye sevk edildi

(Özel) Sarıyer’de 15 metre derinlikte suçüstü yakalanan defineciler adliyeye sevk edildi

26.02.2021 10:48 | Son Güncelleme:
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Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ormanlık alanda kazdıkları 15 metre derinliğindeki çukurda yakalanan 3 defineci, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Sarıyer Garipçe Mahallesi Rumeli Feneri Caddesi üzerindeki ormanlık alanda dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı çevresinde devriye görevini ifa eden Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alandan jeneratör sesleri geldiğini duymuştu.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ormanlık alanda kazdıkları 15 metre derinliğindeki çukurda yakalanan 3 defineci, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Sarıyer Garipçe Mahallesi Rumeli Feneri Caddesi üzerindeki ormanlık alanda dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı çevresinde devriye görevini ifa eden Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alandan jeneratör sesleri geldiğini duymuştu. Bunun üzerine alana girerek yaklaşık 2 kilometre yürüyen Sarıyer polisi, seslerin geldiği yere geldiğinde jeneratör sistemi olduğunu ve oksijen alınması için içeriye boru uzatıldığını görmüştü. Definecilerin kaçak kazı yaptığını anlayan polis ekipleri, 3 şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına almıştı. 2 ayrı çukurun kazıldığı birinin 10 metre diğerinin 15 metre derinlikte olduğu tespit edilmişti.

Sarıyer polisinin dikkati sonucu yakalandılar
Olayın ardından polis ekipleri, olay yerine gelerek çalışma yapmıştı. Yapılan çalışmada definecilerin bir şeye ulaşmadıkları öğrenilmişti. Ayrıca şahısların kazı yaptıkları yerin girişindeki ağaca dua astıkları görülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınarak emniyete götürülen İbrahim B., Necmettin Ç. ve Hamdi A. “Kültür ve Tabiatlarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli ve idari işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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