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  4. (Özel) Sarıyer’de 15 metre derinlikte suçüstü yakalanan defineciler serbest

(Özel) Sarıyer’de 15 metre derinlikte suçüstü yakalanan defineciler serbest

01.03.2021 12:13 | Son Güncelleme:
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Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ormanlık alanda kazdıkları 15 metre derinliğindeki çukurda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 3 defineci, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Sarıyer Garipçe Mahallesi Rumeli Feneri Caddesi üzerindeki ormanlık alanda geçtiğimiz Perşembe günü saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı çevresinde devriye görevini ifa eden Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alandan jeneratör sesleri geldiğini duymuştu.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ormanlık alanda kazdıkları 15 metre derinliğindeki çukurda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 3 defineci, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sarıyer Garipçe Mahallesi Rumeli Feneri Caddesi üzerindeki ormanlık alanda geçtiğimiz Perşembe günü saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı çevresinde devriye görevini ifa eden Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alandan jeneratör sesleri geldiğini duymuştu. Bunun üzerine alana girerek yaklaşık 2 kilometre yürüyen Sarıyer polisi, seslerin geldiği yere geldiğinde jeneratör sistemi olduğunu ve oksijen alınması için içeriye boru uzatıldığını görmüştü. Definecilerin kaçak kazı yaptığını anlayan polis ekipleri, 3 şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına almıştı. 2 ayrı çukurun kazıldığı birinin 10 metre diğerinin 15 metre derinlikte olduğu tespit edilmişti.
Defineciler adli kontrol ile serbest kaldı
Olayın ardından polis ekipleri, olay yerine gelerek çalışma yapmıştı. Yapılan çalışmada definecilerin bir şeye ulaşmadıkları öğrenilmişti. Ayrıca şahısların kazı yaptıkları yerin girişindeki ağaca dua astıkları görülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınarak emniyete götürülen İbrahim B, Necmettin Ç. ve Hamdi A. “Kültür ve Tabiatlarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli ve idari işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan 3 defineci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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