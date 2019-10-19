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(Özel) Sarıyer’de acıkan domuz sürüsü araba yoluna indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 09:22 | Son Güncelleme

Sarıyer’de ormanlık alanda yiyecek bulamayan yaban domuz sürüsü caddeye indi.

Sarıyer’de ormanlık alanda yiyecek bulamayan yaban domuz sürüsü caddeye indi. Sürü halinde gezen domuzları gören bir vatandaş ise o anları cep telefonu ile kaydetti.
Sarıyer’de ormanlık alanda yiyecek bulamayan yaban domuz sürüsü gece caddeye indi. Aralarında yavruların da bulunduğu yaban domuzları yeşillik alanda yiyecek bulamayınca caddeye kadar indi. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından görüntülenen domuz sürüsü bir restoranın yemek artıklarını döktüğü alanda yemek yediği görüldü.
Cep telefonu ile görüntülendi
Yeşillik alanda yiyecek bulamayarak çareyi caddeye inmekte bulan yabani domuz sürüsü bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Aralarında yavruların da bulunduğu sürü burada yemek yedikten sonra tekrar ormana döndüğü görülüyor.

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