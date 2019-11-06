(Özel) Sarıyer’de çökertilen “Ölüm Patroniçesi” liderliğindeki çetenin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan ve 30 yıl hapse mahkum edilen “Ölüm Patroniçesi” lakaplı Saide D.’nin liderliğindeki çetenin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Çete elebaşısı kadının yakalanmadan önce torbacılarla eğlendiği anlar ve evinde uyuşturucu maddelerin bulunduğu görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından önceki hafta Cuma günü Çayırbaşı Mahallesinde geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 ay boyunca bölgede titizlikle yürütülen takip çalışması sonucunda operasyona “start” veren Sarıyer polisi, mahalledeki metruk binalarda 4 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 12’si kadın 2’si çocuk olmak çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrol sonucunda serbest bırakıldı.

Çocukları uyuşturucuya alıştırıp kuryelik yaptırmışlar

Yaklaşık 1 buçuk yıl önce yine aynı yere yapılan operasyonda “Ölüm Patroniçesi” olarak da bilinen çete lideri Saide D. yakalanmış ve 30 yıl hapse mahkum edilmişti. Ancak uyuşturucu ticaretini hapishaneden yönetmeyi sürdürdüğü belirlenen zehir tacirinin, özellikle kadın ve çocukları kullandığı ortaya çıktı. Çetenin 9-10 yaşlarındaki çocukları önce uyuşturucuya alıştırdığı daha sonra onlara uyuşturucu kuryeliği yaptırdığı belirlendi. Kendilerine “Makalar Ailesi” adını verdikleri ve çoğunluğu kadınlardan oluşan çete üyelerinin, uyuşturucu ticaretinden elde edilen paralarla lüks içerisinde yaşadıkları tespit edildi. Ayrıca çetenin uyuşturucu sattıkları müşterilerine önce bir süre ücretsiz uyuşturucu madde verdikleri ve borçlarını ödeyemedikleri zaman darp ettikleri de ortaya çıktı. Borçlarını ödemek isteyenlerin ise canlarını kurtarmak için evlerindeki eşyaları ve giydikleri kıyafetlerini satarak uyuşturucu borçlarını kapatmaya çalıştığı ifade edildi.