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(Özel) Sarıyer’de istinat duvarının çökme anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 17:18 | Son Güncelleme

Sarıyer’de istinat duvarının 2 katlı evin üzerine çökme anı kameralara yansıdı.Sarıyer Kazım Karabekir Mahallesi’nde geçtiğimiz akşam istinat duvarı 2 katlı müstakil bir evin üzerine çökmüş, mahallede büyük panik yaşanmıştı.

Sarıyer’de istinat duvarının 2 katlı evin üzerine çökme anı kameralara yansıdı.
Sarıyer Kazım Karabekir Mahallesi’nde geçtiğimiz akşam istinat duvarı 2 katlı müstakil bir evin üzerine çökmüş, mahallede büyük panik yaşanmıştı. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olay sonrası çevredeki 4 ev daha boşaltılmıştı.
Sarıyer’de yaşanan dehşet anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde park halindeki araçların yanında bulunan istinat duvarı, iki katlı eve doğru çöküyor. Bu sırada duvarın hemen dibinde bulunan telefon direği ve bir el arabası da aşağı devriliyor.

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