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  4. (Özel) Sarıyer’de kısıtlamada nefes kesen ’Dallas Baskını’ kamerada

(Özel) Sarıyer’de kısıtlamada nefes kesen ’Dallas Baskını’ kamerada

28.02.2021 09:05 | Son Güncelleme:
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Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güneşli havayı fırsat bilerek sokağa çıkma kısıtlamasını delen vatandaşlara baskın düzenledi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güneşli havayı fırsat bilerek sokağa çıkma kısıtlamasını delen vatandaşlara baskın düzenledi. Dallas Parkı başta olmak üzere çok sayıda noktaya düzenlenen baskınlarda, 62 kişiye toplamda 197 bin 160 lira idari para cezası uygulandı. Alkol alırken yakalananların ’markete çıktık’ diyerek cezadan kurtulmaya çalıştığı o nefes kesen baskın ise İHA kameralarına saniye saniye yansıdı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsamda ilçe genelinde denetimlere hız kesmeden devam eden Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün sokağa çıkma kısıtlamasının delindiğine dair çok sayıda ihbar aldı. İhbarlar üzerine hazırlıklarını tamamlayan Sarıyer polisi, belirlenen noktalara şok baskın düzenledi. Yunus diye tabir edilen motorize ekiplerin de destek verdiği baskınlar kapsamında polis, Tarabya’daki Dallas Parkı’nda güneşli havayı fırsat bilerek yasağı delen kişilerin alkol aldıklarını da gördü.

Alkol alırken yakalananlar ’markete çıktık’ dedi
Polis, dışarıda olan vatandaşların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu ile üst aramalarını yaptı. Denetimler kapsamında alkol alırken yakalanan vatandaşların cezadan kurtulmak için markete gittiklerini söylemesi pes dedirtti. Yeşillik alanı didik didik tarayan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aşağılara indikçe yasağı delen çok sayıda kişinin olduğunu gördü. Yapılan denetim kapsamında 29 kişiye idari para cezası uygulandı.

Hem kısıtlamayı deldi hem de alkollü araç kullandı
Cezai işlemlerin tamamlanmasının ardından Sarıyer polisi, Sarıyer Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulama esnasında çok sayıda aracı durduran polis ekipleri, içerisindeki şahısların GBT’lerini sorgulayarak üst aramalarını yaptı. Araçları didik didik arayan polis ekipleri burada 31 kişiye sokağa çıkma yasağını deldikleri gerekçesiyle idari para cezası uyguladı. Devam eden denetimler kapsamında polis ekipleri, hem yasağı delen hem de alkollü araç kullanan bir sürücüyü durdurdu. Yapılan çalışma sonucunda bin 653 lira idari para cezası kesilen sürücünün aracı trafikten men edilirken, ehliyetine ise el konuldu.

62 kişiye 197 bin 160 lira ceza
İlçe genelinde çalışmalara devam eden Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kocataş Mahallesi’ndeki boğaz manzaralı Günaydın Sokak üzerinde aracın içerisinde oturan 2 kişiye de yasağı deldikleri gerekçesiyle cezai işlem uyguladı. Gün boyu yapılan çalışmalar kapsamında toplamda 62 kişiye ’Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet’ suçundan toplamda 197 bin 160 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, yapılan şok baskınlar ve uygulamalar ise İhlas Haber Ajansı (İHA) kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin denetimlere hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

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