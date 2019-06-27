HABER

(Özel) Sarıyer’de motosikletli gencin kazası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 09:31 | Son Güncelleme

Sarıyer Garipçe yolunda motosikletiyle seyreden genç, virajı döneceği esnada çakıl taşlarının üstünde frene basınca kayarak kaza yaptı.

(Özel) Sarıyer’de motosikletli gencin kazası kamerada

Sarıyer Garipçe yolunda motosikletiyle seyreden genç, virajı döneceği esnada çakıl taşlarının üstünde frene basınca kayarak kaza yaptı. Genç kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı ise kameralara yansıdı.
İstanbul’da motosikletli iki genç motosikletlerine binerek gezinti yapmak üzere Sarıyer Garipçe köyüne doğru yola çıktı. Gençlerden biri köy yoluna girdikleri esnada karşısına çıkan virajı dönmek istedi. Dönüş esnada asfaltlı yoldan çıkarak çakıllı yola geçen motosikletli genç, gidon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet ve genç yere savruldu. Kaza sonucu genç sürücü hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı ise kask kamerasına yansıdı. Kazanın ardından gencin arkadaşı yanına gelerek motosikleti kaldırdı.

(Özel) Sarıyer’de motosikletli gencin kazası kamerada

(Özel) Sarıyer’de motosikletli gencin kazası kamerada

120 ülke katıldı! Dünyanın gözü orada120 ülke katıldı! Dünyanın gözü orada
(Özel) Tuhafiye dükkanı alev alev yandı, o anlar böyle görüntülendi(Özel) Tuhafiye dükkanı alev alev yandı, o anlar böyle görüntülendi
(Özel) Motosikletin üzerine yatan sürücünün tehlikeli yolculuğu(Özel) Motosikletin üzerine yatan sürücünün tehlikeli yolculuğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Maduro'ya karşı yeni darbe girişimi!

Maduro'ya karşı yeni darbe girişimi!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kedi' yüzünden arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

Arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Sarıyer sahilinde hareketli dakikalar! Polis denizde 3 saat arama yaptı

Sarıyer sahilinde hareketli dakikalar!

Çanakkale'de denizin ortasında bayılan adamın imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Denizin ortasında bayılan adamın imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü

Adana'da aşırı sıcaklar vatandaşları bunalttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.