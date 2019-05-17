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(Özel) Sarıyer’de salyangoz zehri dehşeti: 1 köpek telef oldu, 2’sinin durumu ağır

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 10:30 | Son Güncelleme

Sarıyer Uskumruköy’de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sokağa dökülen salyangoz zehrinden etkilenen 3 av köpeğinden 1’i telef oldu.

Sarıyer Uskumruköy’de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sokağa dökülen salyangoz zehrinden etkilenen 3 av köpeğinden 1’i telef oldu. Durumu ağır olan 2 köpeğin veteriner kliniğinde tedavisi sürerken, şikayet üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 07.30 sıralarında Sarıyer Uskumruköy’de meydana geldi. İddiaya göre, Erçin ve Çiğdem Doğru çifti sabah saatlerinde cinsleri “Setter”, “Poenter”, “Kurzuar” olan ve “kuşçu” diye tabir edilen “Nero”, “Hector” ile “Lena” isimli av köpeklerini dolaştırmak için sokağa çıkarttı. Yaklaşık yarım saat sonra köpeklerini barınaklarına alan çift ardından evlerine geçti. Ancak 1 saat sonra bahçıvan içerideki köpeklerin titrediğini ve ağızlarından köpük geldiğini fark etti. Bunun üzerine Doğru çifti, köpeklerini çevredeki özel bir veteriner kliniğine götürdü. Klinikte veteriner hekim Yusuf Keşir’in yaptığı müdahale sonucunda köpeklerin, “methaldehit” diye bilinen ve bahçelere zarar vermemesi için kullanılan salyangoz zehri yediklerini tespit etti.

Köpeklerden biri telef oldu, 2’sinin durumu ağır
Hekimin müdahalelerini sürdürdüğü esnada önceki gün 06.00 sıralarında köpeklerden “Nero” telef oldu. Diğer köpeklerin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan köpeklerin can çekiştiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, köpek yere yatarak can çekişiyor. Bir süre sonra bahçıvan gelerek köpekleri dışarıya çıkartıyor.
Olayın ardından Çiğdem Doğru, Zekeriyaköy Şehit Münür Alkan Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Doğru’nun yaşananları anlatarak ifade vermesinin ardından polis, sokağa zehri bırakan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ünlü isimler sosyal medyadan tepki gösterdi
Öte yandan çift, zehirlenen köpeklerin veteriner kliniğindeki son fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı. Köpek katliamlarının bir an önce son bulmasını isteyen çifte vatandaşlardan destek geldi. Behzat Uygur, Ercan Saatçi ve Esra Erol gibi ünlü isimler de fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak hayvan katliamlarının son bulmasını istedi.

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