HABER

(Özel) Sarıyer’de seyyar satıcılar ile zabıtalar birbirine girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 09:32 | Son Güncelleme

Sarıyer’de seyyar satıcılarla zabıtalar arasında kavga çıktı.

(Özel) Sarıyer’de seyyar satıcılar ile zabıtalar birbirine girdi

Sarıyer’de seyyar satıcılarla zabıtalar arasında kavga çıktı. Zabıta ekiplerinin biber gazı kullandığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sarıyer Kireçburnu sahilinde denetim yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleriyle seyyar satıcılar arasında arbede yaşandı. Çıkan arbede kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaklaşık yarım saat süren olaylar sırasında zabıta ekipleri biber gazı kullandı.
Zabıta ekiplerinin biber gazlı müdahalesine seyyar satıcılar tekme tokat ile karşılık verdi. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

PARTNER Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama... Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama...
(Özel) Bakkala diye evden çıktı, bir haftadır kayıp(Özel) Bakkala diye evden çıktı, bir haftadır kayıp
Freni patlayan su tankerinden atlayan sürücü hayatını kaybettiFreni patlayan su tankerinden atlayan sürücü hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Drift yapıyorlardı! Polisin 'dur' ihtarına uymayınca...

Drift yapıyorlardı! Polisin 'dur' ihtarına uymayınca...

Şevket Çoruh'a saldırının detayları belli oldu!

Şevket Çoruh'a saldırının detayları belli oldu!

Köpeğini gezdirmeye çıkardı, dehşeti yaşadı!

Köpeğini gezdirmeye çıkardı, dehşeti yaşadı!

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

Korkunç şüphe! 'İnsanlığımızdan utanıyoruz'

Korkunç şüphe! 'İnsanlığımızdan utanıyoruz'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz paraşütünün halatı koptu! 20 metreden düşen 2 turist yaralandı

Deniz paraşütünün halatı koptu! 2 turist ağır yaralı

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.