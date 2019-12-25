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(Özel) Şarkıcı Alişan: ”Gerçek Alişan’mış gibi davranmış artık kendini ben sanıyor herhalde”

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 09:43 | Son Güncelleme

Son günlerde bir hayranının açtığı sahte Facebook hesabı ile başı dertte olan şarkıcı Alişan hesap üzerinden gönderilen mesajlar konusunda hayranlarını uyardı.

(Özel) Şarkıcı Alişan: ”Gerçek Alişan’mış gibi davranmış artık kendini ben sanıyor herhalde”

Son günlerde bir hayranının açtığı sahte Facebook hesabı ile başı dertte olan şarkıcı Alişan hesap üzerinden gönderilen mesajlar konusunda hayranlarını uyardı. Alişan, ”Gerçek Alişan’mış gibi davranmış artık kendini ben sanıyor herhalde” dedi.
Bağcılar Belediyesi’nin yürüttüğü “Kitabıma Ses Ol” projesi kapsamında şarkıcı Alişan görme engelliler için Cemil Meriç’in “Bu Ülke” isimli kitabından 5 sayfa seslendirdi. Anlamlı proje için Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’na gelen şarkıcı son günlerde bir hayranın adına açtığı sahte Facebook hesabı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sahte hesapla ilgili avukatının gerekli hukuki işlemlere başladığını söyleyen sanatçı, “Gerçek Alişan’mış gibi davranmış artık kendini ben sanıyor herhalde o yüzden daha kötü bir şey olmadan birilerini kandırmadan hukuki yollara başvurduk” ifadelerini kullandı.

“Başka bir yerden gelecek mesajlara lütfen hiç kimse itibar etmesin”
Sahte Facebook hesabıyla ilgili açıklamalarda bulunan şarkıcı Alişan, “Öyle bir Facebook hesabım yok. Adıma bazı paylaşımlar yapılmış arkadaşlık teklifleri olmuş. Bazıları da benmişim gibi yazışmışlar. O yüzden buradan herkese bir kez daha uyarıyorum gerekli hukuki işlemi başlattık. Benim Facebookta açıldığı günden bu yana hiçbir hesabım olmadı. Sadece İnstagram ve Twitter hesabım var onlarda zaten mavi tikli hesaplardır. Onun dışında bir yerden gelecek mesajlara lütfen hiç kimse itibar etmesin. Yıllar önce bir hayranımın yaptığı bir sayfaymış. Aslında kötü niyetle yapılmamış ama şimdi kötü niyet var. Bana ait olmayan telefon numaraları paylaşılmış. Bana buradan ulaşabilirsiniz yazılıp bir takım konser görüşmeleri yapılmış. Gerçek Alişan’mış gibi davranmış artık kendini ben sanıyor herhalde o yüzden daha kötü bir şey olmadan birilerini kandırmadan hukuki yollara başvurduk” dedi.

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