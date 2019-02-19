(Özel) Şaşkın hırsız çaldığı ürünleri başka markete taşıdı

Zonguldak’ta 5 gün önce 3 iş yerinde hırsızlık olayını gerçekleştirirken suçüstü yakalandıktan sonra gözaltına alınan ve cezai ehliyeti olmadığı için serbest bırakılan Eşref B., dün gecede 2 markete girdi. Cezai ehliyetinin bulunmadığı öğrenilen hırsızlık zanlısı, marketten çaldığı ürünleri başka bir markete taşıdı.

Edinilen bilgiye göre olay dün gece sabah saatlerinde Tepebaşı ve Yeşil Mahallelerinde bulunan marketlerde meydana geldi. İlk olarak Yeşil Mahallede bulunan bir markete girmeye çalışan hırsız dükkanın güvenlik kamerasına yakalandı. Eşref B., dükkanın önünde bulunana içecek dolabı ve dükkanın camını kırarak içeri girmeye çalıştı. İçeriye giremeyince dükkanın önünde bulunan son kullanma tarihi geçmiş ürünleri çalarak Tepebaşı Mahallesi Topbaşı Sokakta bulunan başka bir markete götürdü. Burada sürgülü kapıyı araç içeri giren Eşref B., bir miktar para çaldığı öğrenildi. Öte yandan Eşref B., diğer marketten aldığı ürünleri markete getirerek önüne bıraktı.

Hırsızlık olaylarının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Sabah saatlerinde iş yerlerini açan market sahipleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. İş yerinden hırsızlık yapılan Semran Kalaycı ise çalınan ürünlerin son kullanma tarihi geçtiği için iadesinin yapılacağını anlattı.