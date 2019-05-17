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(özel) Satmak için ürün bulamayınca kızdı ve serasını kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 12:32 | Son Güncelleme

Bilecik’te pazarcılık yapan bir vatandaş, satmak için zaman zaman bulamadığı istiridye mantarının serasını kurdu.

(özel) Satmak için ürün bulamayınca kızdı ve serasını kurdu

Bilecik’te pazarcılık yapan bir vatandaş, satmak için zaman zaman bulamadığı istiridye mantarının serasını kurdu. Serada ayda 3 ton istiridye mantarı yetiştiren pazarcı, hem tezgâhına istediği kadar ürün koymanın, hem de müşterilerine taze günlük mantar yetirmenin mutluluğu yaşıyor.
Bilecik’te her hafta pazar ve pazartesi günleri kurulan pazarda çeşitli sebze, meyve ve istiridye mantarı satan Ersin Güler, sebze ve meyve halinde satmak için istiridye mantarı bulamaması üzerine bir sera kurarak istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. Ayda 3 ton verim aldığını İHA muhabirine anlatan Güler, "Bilecik’te esnaflık yapıyorum. Tezgâhlarda kültür ve istiridye mantarı satıyoruz. 120 metre kare bir çadırımız var şuan ve aylık 3 ton verim alıyoruz. Bunun 1 tonunu Bilecik’te pazarlara ve pazarcılara veriyoruz, 2 tonunu ise İstanbul’a gönderiyoruz. Sürekli buzhaneli arabalarla gelip alıyorlar" dedi.

"Her verime biz flaş diyoruz"
Yapılan işin detaylarını anlatan Güler; "Bu komposlardan 3 flaş alınıyor. Her verime biz flaş diyoruz. İlk hafta birinci flaşı aldıktan sonra iki hafta duruyor. İki hafta sonra ikinci flaşları başlıyor. O hasat bittikten sonra üçüncü flaşa geçiyor tabi üçüncü flaş en az kısmı. Üçüncü flaşı da aldıktan sonra komposlar bitiyor. Ondan sonra üretimhane tekrar temizleniyor sağlıklı bir şekilde. İlaçları var özel. Ondan sonra tekrar içeriye kompos koyuyoruz. Üretim böyle devam ediyor" dedi.

"Pazar sabahları toplayıp tezgâha çıkartıyoruz daha taze oluyor"
Ersin Güler; sebze ve meyve haline gitmeden önce seraya gelip taze taze istiridye mantarı topladığı anlatarak, "Böyle yapınca halkımız daha memnun bu şekilde. Dışarıdan geldiğinde bir gün önce toplandığı için mantar kendini zaten bozuyor. Çok çabuk bozulan bir şey sıcağa gelmiyor" dedi.

"İstiridye mantarı Bilecik’e Antalya arabalarıyla geliyor"
İstiridye mantarının Bilecik’te yetişmediği ve Antalya arabalarıyla sebze haline geldiğini oradan da pazara çıktığı anlatan Güler; "Bilecik’te istiridye mantarını bulamıyoruz. Antalya arabalarıyla geliyor ve istediğimiz zaman bazen olmuyor. Tezgâhlarımız boş kalıyor o yüzden kızdım ve bu işe girmeye karar verdim, şuan herhangi bir boşluk olmuyor. Her hafta tezgâhlarımıza istiridye mantarını koyabiliyoruz. Pazarcılara toptan veriyoruz ve halkımız bunu 12 ile 15 TL arasında yiyor. Herkesin yemesini tavsiye ederim. Etten hiçbir farkı yok ve çok faydalı. Bu paralara yiyebileceğimiz en güzel besin diyelim" dedi.

(özel) Satmak için ürün bulamayınca kızdı ve serasını kurdu

(özel) Satmak için ürün bulamayınca kızdı ve serasını kurdu

(özel) Satmak için ürün bulamayınca kızdı ve serasını kurdu

(özel) Satmak için ürün bulamayınca kızdı ve serasını kurdu

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